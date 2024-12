Spadafora, il Circolo del Tirreno concede un playground al liceo Galilei

Inaugurato e subito concesso in comodato d'uso gratuito fino alla conclusione dell'anno scolastico, si potranno praticare attività di basket e volley

SPADAFORA – Nel perseguire gli obiettivi di apertura al territorio e promozione della pratica sportiva a 360°, per diventare punto di riferimento per la comunità locale, da subito il Circolo del Tirreno ha sviluppato tante attività diverse, una delle quali ha visto il coinvolgimento attivo del Liceo Galilei di Spadafora, presieduto dalla Dirigente Scolastica Giovanna De Francesco, grazie alla partecipazione entusiasta dei docenti dell’Istituto scolastico. Un’attività di collaborazione intensa iniziata a settembre con diversi open days sportivi rivolti agli studenti, concretizzatasi nelle settimane successive con un’apposita convenzione che ha “formalizzato” questo rapporto di interscambio di valori sportivi ed opportunità per i giovani studenti del territorio.

Inaugurato e concesso il playground multisport

Un ulteriore ed importante passo in avanti è stato realizzato questa mattina, quando è stato inaugurato il playgrond multisport concesso in comodato d’uso gratuito del Circolo del Tirreno al Liceo Galilei fino alla conclusione dell’attuale anno, installato nelle scorse settimane nel cortile interno del plesso scolastico. “Un bel regalo di Natale che abbiamo voluto rivolgere agli studenti del Liceo di Spadafora – così Alfredo Finanze, del Circolo del Tirreno – un passaggio importante dal nostro punto di vista, perché permetterà agli studenti di svolgere su una superficie idonea attività di basket e volley, oltre a rinsaldare ulteriormente il bel rapporto che stiamo costruendo con l’Istituto, che mira ad un percorso virtuoso più lungo e lungimirante per favorire e promuovere la pratica sportiva tra i giovani”.

“Siamo felici di aver ricevuto questa piattaforma dal Circolo del Tirreno – queste le parole della dottoressa Giovanna De Francesco, Dirigente Scolastico del Liceo Galilei, presente questa mattina all’inaugurazione del playground insieme al professore Candeloro Ragusa ed ai Docenti di Scienze Motorie – I nostri studenti avranno un nuovo strumento per poter praticare sport e questo ci riempie di gioia, perché crediamo fortemente nei valori e nei benefici della pratica sportiva, di qualunque tipo, da parte dei giovani. Con il Circolo abbiamo stipulato una specifica convenzione e questo è solo uno di altri passaggi che nel corso dell’anno svilupperemo insieme, sempre per favorire il benessere psico-fisico dei nostri studenti”. Adesso, quindi, non rimane agli studenti che giocare e divertirsi sul playground appena inaugurati, preparandoci al meglio con nuove iniziative in cantiere.

La mission del Circolo del Tirreno

Coinvolgere il territorio per diffondere la pratica sportiva ed aprire le porte del club sportivo di Saponara a tutto il comprensorio, partendo soprattutto, ma non solo, dai più giovani. Questi sono i principi fondanti che guidano sin dalla sua apertura il Circolo del Tirreno, centro sportivo che sorge in provincia di Messina e che vanta al suo interno campi da padel (al coperto ed all’aperto, campi da beach multidisciplinare outdoor e indoor (unico campo da beach al coperto di tutta la provincia di Messina) e, dal 2 gennaio 2025, anche una piscina didattica al coperto per poter praticare tutto l’anno attività di scuola nuoto per bambini ed acquagym per adulti.

Articoli correlati