Sport e inclusione sociale per i giovani in tutti i quartieri di Messina IL CALENDARIO

Il progetto "Way on the road": eventi itineranti nelle sei Municipalità a cura di Messina Social City e Comune

MESSINA – Si chiama “Way on the road” ed è un progetto con eventi itineranti nelle sei Municipalità a cura di Messina Social City e Comune. “Way on the road porterà i valori dello sport e dell’inclusione sociale nei quartieri attraverso attività di animazione, sport e giochi, in un ambiente dove giovani e famiglie possono incontrarsi, partecipare e crescere insieme”, spiega l’amministrazione comunale.

E ancora: “La Messina Social City, in collaborazione con il Comune di Messina, prosegue il suo impegno per la promozione del progetto “Way – Welfare Activity for Young”, volto a favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport. Dopo mesi di attività rivolte ai giovani, in particolare agli under 29 con o senza disabilità, nasce “Way on the road”. Una serie di eventi itineranti che raggiungeranno direttamente le comunità locali delle sei Municipalità di Messina. Il nuovo programma porterà i valori dello sport e dell’inclusione sociale nei quartieri, attraverso attività di animazione, sport e giochi, in un ambiente dove giovani e famiglie possono incontrarsi, partecipare e crescere insieme. Gli eventi saranno guidati da educatori professionali, i quali rappresentano la prossimità educativa per i giovani e per coloro che risiedono nei territori, accompagnandoli in esperienze che promuovono collaborazione, rispetto e solidarietà”.

Ha sottolineato sindaco Federico Basile: “La presenza sul territorio è un elemento chiave della volontà dell’amministrazione comunale. Grazie a Way on the road creiamo momenti di incontro nei quartieri, favorendo la coesione sociale e facendo sentire ogni cittadino parte della comunità”.

Da parte sua, Valeria Asquini, presidente di Messina Social City, ha messo in rilievo altri aspetti: “Con Way on the road vogliamo essere presenti in modo concreto e diretto sul territorio, andando incontro ai ragazzi nei loro spazi, nelle loro piazze, nei loro quartieri. È proprio questa vicinanza a rendere possibile la diffusione di valori come il rispetto, la collaborazione e l’inclusione, offrendo un punto di riferimento educativo che parte dalle comunità locali e che arriva direttamente ai giovani”.

Il calendario di “Way on the road”

Ecco il calendario delle prossime tappe:

Mercoledì 30 ottobre 2024 – Giampilieri Superiore, 15.30 – 18.30;

Martedì 5 novembre 2024 – Piazzetta di Gesso, 15.30 – 18.30;

Giovedì 7 novembre 2024 – Piazzetta di Santo Stefano Medio, 15.30 – 18.30;

Sabato 9 novembre 2024 – Castanea Piazza Sant.mo Rosario, 10 – 13;

Sabato 9 novembre 2024 – Piazzetta Galati Marina, 15.30 – 18.30;

Martedì 12 novembre 2024 – Piazza San Vincenzo, 15.30 – 18.30;

Giovedì 14 novembre 2024 – Santa Lucia Piazza Bartolotta, 15.30 – 18.30;

Sabato 16 novembre 2024 – Santa Monica Villa Lina, 10 – 13;

Sabato 16 novembre 2024 – Cumia Superiore, 15.30 – 18.30;

Martedì 19 novembre 2024 – Tipoldo, 15.30 – 18.30;

Giovedì 21 novembre 2024 – Anfiteatro di Sperone, 15.30 – 18.30;

Martedì 26 novembre 2024 – Briga Superiore, 15.30 – 18.30;

Giovedì 28 novembre 2024 – Spartà, 15.30 – 18.30.

“WAY on the ROAD” è un passo in avanti nel percorso di Messina Social City e del Comune di Messina verso una città più inclusiva, dove ogni giovane ha la possibilità di accedere a percorsi educativi e sportivi direttamente nella propria comunità.

Articoli correlati