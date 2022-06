Sport e promozione turistica, a S. Teresa successo per la prima Football Summer Cup - Tempostretto

Il torneo di calcio giovanile ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta la Sicilia

S. TERESA – Grande successo per la prima edizione del Football Summer Cup, torneo di calcio giovanile che ha animato per alcuni giorni il rinnovato impianto sportivo di Bucalo. Tanti i giovanissimi atleti partecipanti che, accompagnati dai genitori entusiasti, dopo le partite hanno avuto modo di visitare le bellezze della riviera jonica e della Valle d’Agrò, confermando quanto il connubio sport e turismo rappresenti un volano per far crescere ulteriormente il territorio.

Il rettangolo di gioco ha emesso i suoi verdetti che hanno visto prevalere nella categoria Primi calci il Colleverde, società proveniente dalla provincia di Agrigento. La categoria Esordienti invece è stata vinta, al termine di una finale equilibratissima, dagli agrigentini dell’Aragona Soccer Club, che hanno battuto di misura i pari età e padroni di casa della Jonica (nella foto di copertina). La modalità di svolgimento del Football Summer Cup, attraverso giochi a confronto, “small side games” e mini partite, ha permesso a molti dei giovani protagonisti di mettersi in vetrina e catturare l’attenzione di osservatori e talent scout, presenti sugli spalti nonostante il caldo estivo.

L’Aragona Soccer Club

I calciatori premiati

Categoria Esordienti: Capocannoniere Mustapha (Aragona); Portiere Collura (Aragona); Difensore Basile (Città di S.Teresa); Centrocampista Nico Luna (Jonica); Attaccante Viscuso (Trinacria); Mvp Urso (Aragona). Categoria Primi Caldi: Capocannoniere Grassadonio (Colleverde); Portiere Zappalà (Trinacria); Difensore La Rosa (Letogiovani); Centrocampista Antinori (Colleverde); Attaccante Crimi (Trinacria); Mvp Androne (Città di S. Teresa) Presenti alla premiazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, gli assessori Ernesto Sigillo e Gianmarco Lombardo.