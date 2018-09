Il Parolimparty prende il via oggi. Numerose le discipline protagoniste

Sarà la musica della banda Brigata Aosta di Messina a dare il via questo pomeriggio alle 19 al “Parolimparty”, la prima mega convention di sport da spiaggia del Sud Italia dedicata alle persone con disabilità che si terrà fino a domenica presso il lido “Open Sea AISM” di Milazzo. Tanti i tornei sportivi in programma.



Nuoto in acque libere; beach bocce; sitting volley; tennis tavolo; calcio balilla; tiro con l’arco; basket 3vs3 in carrozzina; burraco. Sono queste le displine protagoniste in cui si cimenteranno, posti alle stesse condizioni, persone con differenti disabilità e normodotati, poichè scopo dell'evento, è anche quello di abbattere le barriere dei pregiudizi, presenti ancora oggi.



Dopo la banda Brigata Aosta seguirà il torneo di Burraco e lo spettacolo del duo comico siciliano “I soldi spicci” mentre, nella giornata di domani, incontro con i testimonial: Nadia Bala, già atleta della nazionale italiana di Sitting Volley, e Francesco Bonanno, presidente della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla e nove volte campione del mondo. Sarà anche l’occasione per assistere ad una prima sfida in campo con l’arrivo dei giocatori dell’Orlandina basket di serie A2.



Un invito a partecipare all’evento è arrivato dal palleggiatore della Top Volley Latina di serie A1, Daniele Sottile, milazzese di nascita: “Ciao ragazzi mi raccomando non mancate al Parolimparty perché se abbiamo la testa ed il cuore possiamo arrivare dappertutto” ha detto in un video dando l’appuntamento al Lido Open Sea.



L’iniziativa, promossa da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Associazione Bios, è diventata realtà grazie ai tanti cittadini che hanno contribuito attraverso una raccolta fondi alla realizzazione della manifestazione e al supporto della Fondazione Vodafone attraverso il bando “OSO-

Ogni Sport Oltre”. Alla manifestazione faranno, inoltre, da cornice momenti dedicati ad attività di diving, flyboard e fitness, ma anche cinema, musica e comicità con la proiezione del film “Tiro libero” nella formula “Cinema sotto le stelle”, e un concerto del gruppo rock “Finley”.