Ss114, scontro tra auto al bivio di Galati Sant’Anna

Dopo l'ennesimo incidente i residenti chiedono maggiore sicurezza

MESSINA – Ancora un incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS114 al bivio di Galati Sant’Anna. Per cause in corso di accertamento, due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente. Sul posto un’ambulanza del 118 per prestare soccorso.

Il comitato DDS (Uniti per il diritto e la dignità sociale) è tornato a chiedere con forza l’adozione di sistemi utili a impedire il ripetersi di episodi come quello accaduto oggi. Il bivio di Galati Sant’Anna è spesso teatro di incidenti. Proprio nei giorni scorsi, il presidente del comitato Maurizio Gemelli aveva chiesto alle autorità l’installazione di segnaletica e di un semaforo o la realizzazione di una rotatoria.