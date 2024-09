Ssd UniMe, Sergio Naccari confermato consigliere Fin Sicilia

Il professore e dirigente Unime continuerà a dare il suo contributo all'interno della Federazione

Sergio Naccari, professore dell’UniMe e dirigente della Società Sportiva Dilettantistica UniMe, nonché ex giocatore e allenatore di pallanuoto, è stato riconfermato consigliere regionale del comitato regionale siciliano della Federazione Italiana di Nuoto. L’assemblea elettiva si è svolta nella giornata di ieri, 20 settembre, a Palermo e ha visto la riconferma del presidente uscente, il catanese Sergio Parisi, per il quinto mandato consecutivo.

Un’elezione avvenuta all’unanimità e contestualmente sono stati rinnovati anche i consiglieri comunali. Tra loro oltre a Sergio Naccari tra nuovi eletti e confermati anche Gabriella Arena, Giuseppe Bellocchio, Giovanna Capuano, Fabio Chimenti, Antonio Coglitore, Nunzio Corrao, Concita Di Mario, Massimo Di Salvatore, Vincenzo Malfitana, Martina Miceli, Giuseppe Morici, Luca Pandolfo e Alberto Saglimbene.

Durante l’assemblea il presidente Parisi ha presentato la relazione sui risultati ottenuti e sono state ricordate le medaglie conquistate dagli atleti tesserati siciliani a livello nazionale. Anche l’UniMe ha avuto la sua parte con Emma Arcudi su tutti che in vasca si è laureata campionessa italiana di categoria ed è stata convocata dalla Nazionale per l’EuroJrs. Tra l’altro il gruppo del ct Marco Menchinelli si allenò proprio a Messina alla Cittadella Sportiva Universitaria. Tra i risultati illustri conseguiti anche quelli del nuoto di fondo con la conquista del Trofeo delle Regioni da parte della Sicilia, in due edizioni all’interno del quadriennio. Nell’ultima vittoria di quest’anno nella rappresentativa convocata dal ct siciliano Trippodo c’erano atleti universitari quali Gabriele Molonia, Cristian Molonia e Anita Delia.