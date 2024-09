Ssd UniMe, Spatari sceglie De Francesco

E' la prima volta che il Cda viene scelto con un bando. In scadenza quello per il nuovo management di UniLav.

E’ Francesco De Francesco il nuovo presidente della SSD Unime, la sigla che gestisce impianti e settore sportivo dell’ateneo di Messina. Il Consiglio di amministrazione si è riunito stamane e ha formalizzato la nomina. Subito dopo l’insediamento, a cui erano presenti anche il Prorettore vicario professor Giuseppe Giordano e il direttore generale avvocato Francesco Bonanno, la Rettrice Giovanna Spatari ha augurato buon lavoro ai componenti del nuovo Cda, di cui fanno parte anche Il dottor Carmelo Trommino e l’avvocato Alessandra Crinò.

Il bando per Unilav

De Francesco subentra alla campionessa Silvia Bosurgi, in proroga dalla scorsa tarda primavera. Per la prima volta Unime ha tratto i nomi dei vertice della società da una graduatoria stilata dopo un bando, pubblicato a giugno scorso. Con lo stesso criterio si procederà alla nomina del Cda di Unilav: l’avviso per i componenti scade il prossimo 12 settembre.