Ssd UniMe, tra una settimana l’esordio della pallanuoto in Serie B VIDEO

Prima partita in trasferta a Roma il 7 dicembre. Coach Misiti: "Obiettivo playoff", in aggiunta le parole degli atleti Cama e Di Mauro

MESSINA – Gli allenamenti sono ripresi ormai da quasi due mesi e il gruppo degli universitari, allenati da coach Francesco Misiti, è rimasto sostanzialmente lo stesso. Unica grossa novità l’avvicendamento tra Raffaele Cusmano e il palermitano Diego Geloso, anche se per quest’ultimo si tratta di un ritorno avendo già indossato la calottina dell’Unime due stagioni fa col fratello.

Sarà un campionato che vedrà la formazione del presidente De Francesco inserita nel girone 4 di Serie B. I gironi sono quattro e composti da 10 squadre ognuno. Al termine della stagione regolare, 18ª giornate, le prime quattro giocheranno i playoff, retrocessione diretta per l’ultima mentre ottava e nona giocheranno i playout per mantenere la categoria, gli incroci per playoff o playout nel girone 4 saranno contro squadre del girone 3. L’obiettivo, come confermato da coach Misiti, è quello di terminare tra le prime quattro. Il tecnico però non vuole sbilanciarsi troppo senza aver prima visto all’opera le altre formazioni dopo almeno quattro o cinque giornate disputate.

La squadra dell’UniMe

Confermato coach Misiti alla guida tecnica della squadra e tante conferme anche per gli atleti. I portieri sono Federico Di Mauro e Andrea Caliri. Gli atleti con compiti più difensivi in rosa Felice Sollima, Lorenzo Milana, Andrea Vinci ed Enrico Giacoppo. A loro si aggiungono i pallanuotisti che dovranno segnare Samuele Longo, Luka Lupeji, Daniele Bonanzinga, Vincenzo D’Angelo, Francesco Cama, Vittorio Viola e il centroboa, ruolo delicatissimo, Diego Geloso.

Questi i tredici della prima squadra a cui si potranno aggiungere durante l’anno per fare esperienze o per esigenze tecniche i più giovani Giacomo Sciabà (difensore), Lorenzo Sarno (centroboa), Allan Costa (attaccante).

Le avversarie del girone e il calendario

UniMe nel girone più meridionale dei quattro. Ma oltre alle due siciliane Copral Waterpolo di Catania e Ortigia Academy di Siracusa, tutte le trasferta saranno dalla Campania in su. La lucana Basilicata Nuoto 2000 infatti disputerà le partite casalinghe a Napoli, mentre ci sono quattro formazioni campane nel girone Nuoto 2000 Napoli, San Mauro, Cesport, Circolo Villani San Prisco, che giocano tra Napoli e Caserta, e quest’anno anche due formazioni laziali Roma Waterpolo e Villa Aurelia Sc.

Il campionato degli universitari inizierà il 7 dicembre a Roma nella piscina del Foro Italico. La settimana successiva esordio casalingo alla Cittadella contro il Nuoto 2000 Napoli. Poi pausa di quasi un mese riprendendo il campionato l’11 gennaio 2024 in trasferta a Napoli contro la Basilicata Nuoto 2000. Il girone d’andata, che vedrà l’UniMe giocare cinque volte in casa e quattro in trasferta, terminerà l’1 marzo contro il San Mauro Napoli in riva allo Stretto. Prevista un’altra pausa per Pasqua a metà aprile, col campionato che si concluderà ai primi di maggio. Lasciando a fine mese e inizio giugno spazio ad eventuali playout per evitare la retrocessione o semifinali e finali playoff per tentare la promozione in A2.