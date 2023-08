Sta per iniziare la lunga "estate settembrina" - Tempostretto

Ecco come esordirà il mese di settembre

Se qualcuno pensa che con l’arrivo di settembre l’estate andrà al capolinea, si sbaglia di grosso. Se non fosse per il progressivo accorciamento delle ore di luce, non noteremo nemmeno la differenza, rispetto al mese di agosto. Nonostante qualche altra locale nota d’instabilità, nei prossimi giorni l’alta pressione sub-tropicale garantirà condizioni di tempo stabile e maggiormente soleggiato, come tradizione per questo periodo dell’anno.

Va detto, però, che malgrado l’avanzamento dell’anticiclone sub-tropicale su buona parte del Mediterraneo e dell’Europa centrale, avremo a che fare con condizioni di stabilità tardo estiva, caratterizzata da ampi spazi soleggiati inframmezzati dal passaggio di velature, nubi alte e addensamenti più consistenti in sviluppo a ridosso dei rilievi nelle ore centrali del giorno.

La cosiddetta estate settembrina

Si tratta della classica “estate settembrina” che sovente ci regala meravigliose giornate calme e assolate, con temperature a cavallo dei +30°C e ventilazione pressoche’ inesistente che rende il mare piatto come una piscina. La giornata di domani e quella di sabato verranno caratterizzate da ampi spazi soleggiati, alternati dal passaggio di locali annuvolamenti piuttosto alti, capaci solo in parte di velare la volta celeste.

Le temperature, causa il maggior soleggiamento diurno, torneranno nuovamente ad aumentare, facendo registrare valori massimi di oltre +28°C +29°C, mentre picchi di oltre i +30°C +32°C sono attesi nelle vallate più interne della provincia. I venti continueranno a disporsi dai quadranti settentrionali, spirando generalmente molto deboli, con brezze nei tratti sotto costa. Delle temporanee bonacce si presenteranno sul basso Tirreno e sullo Ionio, a largo. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Prevalgono ancora delle incertezze per quella che sarà l’evoluzione del tempo nel corso della prossima settimana, tanto da non escludere lo sviluppo di improvvisi temporali di calore fra i Nebrodi, l’Etna e i Peloritani meridionali. Mentre sulle aree costiere, salvo il passaggio di qualche addensamento medio-basso, prevarranno ampi spazi soleggiati, in un contesto climatico ancora da piena estate.