Stabilizzazioni in sanità: “Ritirare la circolare che fa figli e figliastri”

Cisl Messina firma la diffida contro la circolare che esclude i contrattisti dai lavoratori precari Asp da stabilizzare

MESSINA – Parte da Messina la “battaglia” del personale a tempo determinato impiegato dalle aziende sanitarie siciliane, tagliato fuori dalle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari delle Asp con la contestata circolare del 12 dicembre scorso.



Quelle stabilizzazioni in sanità s’han da fare

Proprio Cisl Messina sigla infatti la diffida contro la circolare regionale n. 63583 che detta le linee alle aziende locali in tema di stabilizzazioni dei lavoratori precari delle Asp. La Funzione pubblica si è affidata allo studio Ballistreri che ha inoltrato una diffida all’Assessorato regionale sanità. Cisl chiede la revoca della circolare e annuncia il ricorso. Una strada che altre associazioni sindacali e singoli impiegati di sanità stanno valutando, non soltanto nel messinese. Contratti a tempo determinato sono stati, per esempio, quelli del personale reclutato per fronteggiare l’emergenza da covid 19, variamente stabilizzato nelle diverse Asp.

Chi sono i precari delle Asp?

La circolare regionale n. 63583: “qualifica i “soggetti della P.A. già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato….non rientranti nella platea dei lavoratori precari”, si legge nella diffida. “Si devono eccepire tali direttive, posto che altri lavoratori nella stessa fattispecie hanno beneficiato legittimamente – in coerenza con le previsioni del decreto legislativo n. 75/2017 – delle procedure di stabilizzazione. Di talché l’esclusione di coloro i quali possegono gli stessi requisiti legali è di tutta evidenza in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3, comma 2 della Costituzione, nonché di quelli di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall’art. 97 della nostra Carta fondamentale”. Così la Cisl, a proposito di stabilizzazioni in sanità.

Il caso Siracusa

Intanto lo scorso 21 dicembre scorso l’Asp di Siracusa ha stabilizzato due contrattisti. Con due delibere del commissario straordinario, l’Asp ha formalizzato la stabilizzazione di 4 dirigenti dell’area infermieristica e un dirigente analista.