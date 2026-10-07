Stadio “Celeste”, una commissione sul “caso” per fare chiarezza: saranno invitati sindaco, assessori e Davis

Si è acceso il dibattito in quinta commissione dopo il botta e risposta tra Basile e il presidente del Messina. Chiesta la convocazione di una seduta specifica

MESSINA – La quinta commissione consiliare, presieduta da Silvia Bosurgi, ha tra le sue deleghe anche quella dello sport. Per questo è diventata oggi il teatro naturale per un dibattito riemerso nelle scorse ore, quello sulla gestione e le condizioni dello stadio “Giovanni Celeste”, appena rimesso a nuovo. E così dopo lo scontro verbale a distanza tra il presidente del Messina Justin Davis e la giunta comunale, con il sindaco Basile in testa, in mattinata sono stati i consiglieri a chiedere chiarezza. Con un’unità d’intenti quasi difficile da trovare su altri temi, visto che tanto dalle opposizioni quanto dalla maggioranza si è dato il via libera alla convocazione di una commissione ad hoc sul tema.

Il dibattito in aula e il nuovo appuntamento

Si terrà il prossimo 14 ottobre. Tutto è partito da una richiesta di mozione avanzata da Dario Carbone di Fratelli d’Italia e dal dibattito in aula alimentato anche da Nicola Maddocco, sul fronte maggioranza. Ma coinvolti sono stati praticamente tutti gli schieramenti, unanimi soprattutto nel chiedere chiarezza su chi gestirà e come sarà gestito l’impianto. Guardiania? Custodi? O “affidarsi” al buon senso delle squadre? Il confronto è acceso e, come detto, si riproporrà mercoledì prossimo.

Carbone: “Chiesta la convocazione di Basile e Davis”

Ma non solo, perché come spiegato da Carbone, la convocazione affronterà direttamente anche il tema della prima squadra cittadina. “Ho richiesto – ha affermato – di convocare a stretto giro il sindaco Federico Basile, l’assessore all’Impiantistica sportiva Massimo Finocchiaro, l’assessore allo Sport Stellario Vadalà e il presidente del Messina Justin Davis o un suo delegato. La richiesta è stata accolta con favore sia dai Consiglieri di maggioranza che dai Consiglieri di opposizione, ritenendo l’argomento di stringente attualità”.

Consenso bipartisan alla richiesta

Ha aggiunto: “La Commissione sarà convocata per il prossimo mercoledì 14 ottobre”. E ancora: “Sono contento che, a prescindere dalle opinioni ed appartenenze politiche, tutti i consiglieri componenti della commissione consiliare sport abbiano ritenuto opportuno organizzare un confronto, che sarà certamente costruttivo, tra l’amministrazione e la società Acr Messina. L’Acr Messina è la prima squadra di calcio cittadina e merita attenzione, confronto e risposte concrete sulle strutture e sulla programmazione degli impianti”.