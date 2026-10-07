“Tra due mari, il nostro futuro”: il Pd si prepara alla Festa dell’Unità tra Ponte, sanità, clima e fuga dei giovani

Tanti ospiti alla tre giorni organizzata dalla Federazione provinciale e dai Giovani democratici a Villa Dante dal 9 all'11 ottobre. Il programma completo

MESSINA – Si terrà dal 9 all’11 ottobre a Villa Dante la Festa dell’unità del Pd, organizzata dalla Federazione provinciale messinese e dai Giovani democratici. Lo slogan è “Tra due mari, il nostro futuro”, con sottotitolo “pace, lavoro, ambiente”.

Durante la presentazione si è parlato dei temi che saranno affrontati nella tre giorni, con ospiti politici e non.

Come spiegato dalla segretaria dei Giovani democratici del Pd Hafsa Ennekkar in conferenza stampa, i temi saranno diversi. Si parlerà ad esempio dei tanti giovani che lasciano la città ogni anno, andando al Nord Italia o all’estero. Ci sarà spazio anche per la questione del cambiamento climatico, un tema caro al Pd anche a livello nazione, così come la transizione energetica. E ovviamente il tema del Ponte. Un forte no, ribadito oggi dai giovani del partito e che sarà affrontato con il contributo di ospiti come Lelio Bonaccorso e la presentazione del suo libro “Il Ponte”. Ci saranno deputati regionali, nazionali ed europei. Si tornerà a parlare di insularità e legge speciale con il senatore Antonio Nicita. E immancabile, tra gli altri, sarà anche il tema della sanità.

L’obiettivo sarà di rimettere il Pd “al centro di queste relazioni tra enti”. E lo si farà da venerdì 9, con apertura alle 17, fino al pomeriggio di domenica 11 ottobre. Nelle varie serate ci sarà spazio anche per food e musica, con le esibizioni di artisti come Nympha e Skilla, dj set e proiezioni cinematografiche, come quella del docufilm realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Antonello da Messina “Cammarata, il Puparo, il Cavaliere, l’Artista di Maregrosso”.

Il programma completo

Venerdì 9 ottobre

Ore 17:00 – Apertura della festa con Armando Hyerace (Segretario provinciale Pd Messina) e Valentina Martino (Presidente Pd Messina).

Ore 17:30 – Presentazione del libro “Il Ponte” di Lelio Bonaccorso. Dialogano con l’autore Filippo Cucinotta (docente UniME) e Aurora Notarianni (avvocata).

Ore 18:30 – “Dove nasci conta: il futuro dei giovani e le sfide della provincia di Messina”. Intervengono Stefania Marino (deputata Pd), Federico Basile (sindaco Messina), Alessandro Russo (Capogruppo Pd Consiglio comunale Messina), Manuela Maiorana (Segretaria Si – Avs Messina), Maurizio Zingales (sindaco di Mirto, presidente coordinamento ANCI Sicilia piccoli comuni), Marzia Villari (Giovani Sicindustria Messina), Maria Francesca Pellizzeri (coordinatrice UDU Messina), Hafsa Ennekkar (segreteria Giovani Democratici Pd Messina). Modera Rosaria Brancato.

Ore 20:00 – Intervista ad Anthony Barbagallo (segretario regionale Pd) a cura di Sebastiano Caspanello (Gazzetta del Sud).

Ore 21:00 – Nympha in concerto (punk rock), a seguire DJ set.

Sabato 10 ottobre

Ore 11:00 – “Ottant’anni dopo, la Repubblica alla prova” con Luigi D’Andrea (professore Diritto costituzionale UniME), Alessandro Alfieri (senatore e segreteria nazionale PD), Antonello Cracolici (presidente commissione antimafia ARS). Modera Barbara Turati (La Sicilia).

Ore 12:00 – “Industria, lavoro, ambiente: la transizione energetica come opportunità” con Annalisa Corrado (Eurodeputata, Segreteria Nazionale PD), Gabriella Messina (Segreteria CGIL Sicilia), Stefano Trimboli (Segretario generale Femca Cisl Sicilia), Mauro Prestipino (UniMe – Dipartimento ingegneria). Modera Domenico Siracusano (Responsabile lavoro segreteria regionale PD).

Ore 16:00 – Presentazione del libro “Sicilia e insularità. Dagli svantaggi consistenti a una nuova agenda pubblica” di Antonio Nicita (senatore PD). Dialogano con l’autore Giuseppe Siracusano (sindaco di Malfa e consigliere metropolitano PD), Salvo Sidoti (assessore al bilancio comune di Patti e consigliere metropolitano PD), Cleo Li Calzi (presidente PD Sicilia). Modera Giacomo D’Arrigo (Coordinatore segreteria regionale PD).

Ore 17:30 – “Il clima è già cambiato: proteggere il territorio, tutelare le risorse, ripensare lo sviluppo” con Giuseppe Lupo (Europarlamentare PD), Nino Mostaccio (presidente di Slow Food Messina), Leonardo Santoro (Segretario generale Autorità di Bacino Regione siciliana), Nino Cirino (Sindaco di Rometta), Daniele Laudini (Sindaco di Itala), Giusi Caminiti (Sindaca di Villa S. Giovanni). Modera Lucia Gaberscek (Tele90).

Ore 20:00 – Skilla in concerto, a seguire DJ set.

Domenica 11 ottobre

Ore 10:30 – Presentazione del libro “Bellezza antica e sempre nuova. Il latino nel mondo di oggi” di Francesco Lepore. Dialogano con l’autore Valentina Chinnici (deputata PD ARS, vice segretaria PD Sicilia) e Raffaella Campo (presidente consiglio comunale di Barcellona P.G.). Modera Carmelita Paradiso.

Ore 11:30 – “La persona al centro: sanità territoriale, servizi di prossimità e diritto alla salute e alle cure” con Calogero Leanza (deputato PD ARS), Antonio De Luca (deputato M5S ARS), Tanio Satullo (osservatorio salute e sanità PD Messina), Cristina Correnti (vice presidente regionale CONI), Giuseppe Cuccì (Direttore generale ASP Messina), Ivan Tripodi (Segretario generale UIL Messina). Modera Antonella Russo (Responsabile salute segreteria regionale PD).

Ore 16:30 – Presentazione del libro “Flottilla, in viaggio per Gaza” di Arturo Scotto. Dialogano con l’autore Lina Panella (docente UniMe), Vito Aronica (EMERGENCY), Carmelo Chitè (Asso Pace Palestina). Modera Maria Flavia Timbro (Vicesegretaria provinciale PD).

Ore 18:00 – Intervista a Peppe Provenzano (Deputato PD) a cura di Manuela Modica (La Sicilia).

Ore 19:30 – Proiezione del docufilm realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Antonello da Messina “Cammarata, il Puparo, il Cavaliere, l’Artista di Maregrosso”, a seguire DJ set.