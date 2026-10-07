Risanamento via Appennini, sgomberata l’ultima baracca: riprendono le demolizioni

Eseguito il provvedimento di sgombero nei confronti di una persona che nonostante l'assegnazione di una nuova casa non liberava la baracca

Le demolizioni delle baracche di via Appennini possono proseguire con regolarità. Ha avuto esito positivo il tavolo tecnico del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura in merito al mancato rilascio di una baracca da parte di una persona che, nonostante l’assegnazione di una nuova casa, non l’aveva ancora liberata.

La Struttura Commissariale al Risanamento aveva disposto lo sgombero sin dal mese di giugno, ma il signor L.B. si è opposto ai ripetuti tentativi di rilascio dell’immobile al punto che si è reso necessario l’intervento del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Oggi, alla presenza della Forza pubblica, dei professionisti della Struttura Commissariale e di ArisMe, il provvedimento di sgombero è stato eseguito senza particolari criticità e il signor L.B. ha lasciato la baracca e si trasferirà nella casa che è stata a lui assegnata. Finalmente le attività di demolizioni delle baracche del secondo lotto di via Appennini potranno riprendere, consentendo il risanamento di un’area importante di Giostra che sarà restituita alla fruizione dei cittadini.