Stadio di Bisconte. Sabato la Giornata dello Sport - Tempostretto

Tutti i cittadini potranno recarsi allo stadio per godere di una mattinata di aggregazione e inclusione sociale

Sabato 27 maggio, dalle 9:30 alle 12:30, si svolgerà la Giornata dello Sport, organizzata dalla III Municipalità.

Sul terreno di gioco tante associazioni daranno vita a diverse esibizioni: calcetto, pallavolo, basket, tennis, rugby, attività marinare, fitness, danza, body Building, paintball, tennis tavolo etc. Gli sport si potranno provare o si potrà semplicemente assistere.

L’evento è gratuito. I cittadini potranno recarsi al campo di calcio di Bisconte, in via Polveriera, per trascorrere un momento di aggregazione e inclusione sociale. Presenti anche le associazioni dei bambini speciali.