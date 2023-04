Stalli riservati ai disabili, 80 rimozioni di auto e 20mila euro di multa in 15 giorni - Tempostretto

Nel primo periodo d'aprile prosegue l'impegno della sezione di pronto intervento radiomobile

MESSINA – Sosta vietata negli stalli riservati a persone con disabilità e altre infrazioni al codice della strada. In questo primo periodo d’aprile, poco meno di 15 giorni, la sezione di pronto intervento radiomobile della polizia municipale ha fatto 120 verbali, con ventimila euro di sanzioni. In totale 480 punti decurtati dalla patente (4 a ogni singolo automobilista), 165 euro di multa per ogni automobilista, un’ottantina di rimozioni coatte.

Per le segnalazioni, occorre telefonare al numero telefonico della Centrale operativa della polizia municipale 090771000, sempre attivo. Il reparto è coordinato dall’ispettore capo Giuseppe Mostaccio e deve molto all’impulso dato nell’ultimo anno dal comandante Stefano Blasco.

