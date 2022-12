Stasera al Monte di Pietà la "Madonna col bambino" di Alibrandi - Tempostretto

Sarà presentato il dipinto acquistato dall'imprenditore Rocco Finocchiaro

Oggi alle ore 19 il Monte di Pietà di Messina ospiterà la presentazione alla cittadinanza del dipinto di Girolamo Alibrandi, “Madonna col Bambino e San Giovannino”.

All’evento, organizzato da Zancle757 Yacht Village, saranno presenti autorità civili, religiose ed esponenti della deputazione nazionale e regionale.

“Invito i messinesi a partecipare per cogliere l’occasione di ammirare questo capolavoro al Monte di Pietà, che è uno dei posti più belli, suggestivi e rappresentativi della nostra città. L’appuntamento di lunedì deve essere, inoltre, un momento di incontro e confronto fra le Istituzioni ed i cittadini. E’ importante gettare le basi per una rinascita culturale del territorio e, se l’acquisizione di questo quadro può dare anche un piccolo contributo in tal senso, ben vengano iniziative di questo genere. Amo tutto ciò che ha una storia perché ci sprona a vivere meglio la vita di oggi e, proprio per questo, tutti noi abbiamo il dovere di riscoprire il glorioso passato della nostra città e la vita di artisti come Girolamo Alibrandi che, nei secoli scorsi, hanno fatto grande Messina. Anche questo è un modo per riappropriarci della nostra identità”, dice Rocco Finocchiaro, amministratore delegato e fondatore di Zancle757 Yacht Village, che ha recentemente acquistato il dipinto di Alibrandi nel corso di un’asta svoltasi a Parigi.

Sarà possibile ammirare il capolavoro cinquecentesco al Monte di Pietà fino al 15 dicembre, con ingresso gratuito.

