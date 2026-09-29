Statale 114, limitazioni notturne ai mezzi pesanti all’altezza di Capo Alì

Fino al 17 ottobre per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sismica della torre

ALI’ TERME – Stop al transito dei mezzi pesanti (veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) durante le ore serali e notturne sulla SS114 “Orientale Sicula” all’altezza di Capo Alì. L’ordinanza dell’Anas avrà validità fino al 17 ottobre 2026, nella fascia oraria tra le 21:00 e le 5:00. Il divieto dell’Anas si è reso necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sismica della Torre di Capo Grosso, detta anche Torre di Capo Alì. Il tratto di statale interessato è quello compreso tra il km 21,875 e il km 22,000, dove è già in vigore il senso unico alternato.

La richiesta all’Anas di interdire il traffico dei mezzi pesanti durante le ore notturne era stata avanzata dal Comune di Alì Terme e recepisce quanto concordato nel corso della riunione dello scorso 23 settembre, in Prefettura, del Comitato Operativo Viabilità. L’obiettivo è di per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli automobilisti.

Durante la fascia di stop, i mezzi pesanti dovranno utilizzare il percorso alternativo sull’autostrada A18 Messina–Catania, attraverso gli svincoli di Messina Tremestieri e Roccalumera. Il divieto non sarà applicato ai mezzi di soccorso e ai veicoli delle forze dell’ordine.