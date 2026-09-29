 Statale 114, limitazioni notturne ai mezzi pesanti all'altezza di Capo Alì

Statale 114, limitazioni notturne ai mezzi pesanti all’altezza di Capo Alì

Gianluca Santisi

Statale 114, limitazioni notturne ai mezzi pesanti all’altezza di Capo Alì

martedì 29 Settembre 2026 - 19:00

Fino al 17 ottobre per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sismica della torre

ALI’ TERME – Stop al transito dei mezzi pesanti (veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) durante le ore serali e notturne sulla SS114 “Orientale Sicula” all’altezza di Capo Alì. L’ordinanza dell’Anas avrà validità fino al 17 ottobre 2026, nella fascia oraria tra le 21:00 e le 5:00. Il divieto dell’Anas si è reso necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sismica della Torre di Capo Grosso, detta anche Torre di Capo Alì. Il tratto di statale interessato è quello compreso tra il km 21,875 e il km 22,000, dove è già in vigore il senso unico alternato.

La richiesta all’Anas di interdire il traffico dei mezzi pesanti durante le ore notturne era stata avanzata dal Comune di Alì Terme e recepisce quanto concordato nel corso della riunione dello scorso 23 settembre, in Prefettura, del Comitato Operativo Viabilità. L’obiettivo è di per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli automobilisti.

Durante la fascia di stop, i mezzi pesanti dovranno utilizzare il percorso alternativo sull’autostrada A18 Messina–Catania, attraverso gli svincoli di Messina Tremestieri e Roccalumera. Il divieto non sarà applicato ai mezzi di soccorso e ai veicoli delle forze dell’ordine.

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