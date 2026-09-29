 Messina. 7 kg e mezzo di droga in casa, arrestati due giovani fratelli

Messina. 7 kg e mezzo di droga in casa, arrestati due giovani fratelli

Redazione

Messina. 7 kg e mezzo di droga in casa, arrestati due giovani fratelli

martedì 29 Settembre 2026 - 10:23

La droga è stata sequestrata e affidata alla Polizia Scientifica

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Messina hanno proceduto alla perquisizione domiciliare di case riconducibili a due fratelli messinesi, che ha portato al ritrovamento e sequestro di una ingente quantità di sostanza stupefacente.

In uno degli appartamenti, infatti, i poliziotti hanno trovato circa 4,5 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 50 grammi di cocaina, in parte suddivisi in panetti e in parte contenuti all’interno di alcuni contenitori in vetro, nascosti in due stanze della casa condivisa con alcuni studenti universitari.

Trovati anche materiale utilizzato per il confezionamento e la somma di circa 30mila euro suddivisa in banconote di vario taglio, alcune delle quali contenute in buste sottovuoto, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il materiale sequestrato è stato affidato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici del caso, mentre i due giovani sono stati portati al carcere di Messina Gazzi in attesa di decisione del giudice.

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