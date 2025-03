Stefano De Martino in Sicilia. Una delle tappe è a Milazzo

Ballerino e conduttore, Stefano De Martino porterà il suo spettacolo “Meglio Stasera” nella città di Milazzo, sul palco del Castello

MILAZZO – Stefano De Martino farà tappa a Milazzo per il suo “Meglio Stasera – Summer Tour”. Sono soltanto due le tappe siciliane, oltre a Palermo è stata scelta anche la città del Capo che il 20 luglio ospiterà il noto ballerino e conduttore.

L’appuntamento è fissato per le 21.00 al Castello di Milazzo. Lo spettacolo sarà una rappresentazione autobiografica della vita di Stefano De Martino. Dall’infanzia ai lavori più umili, sino a raggiungere il successo come ballerino, De Martino racconterà come è diventato un “quasi one man show”.