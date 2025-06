“Stop al genocidio a Gaza”, corteo per la Palestina a Messina

Appuntamento a piazza Lo Sardo sabato 28 giugno alle 17.30. Ecco chi ha aderito

MESSINA – Sabato 28 giugno a Messina, alle 17.30, appuntamento a Piazza Lo Sardo (ex Piazza del Popolo) per dire “basta al genocidio del popolo palestinese”.

Ecco la nota degli organizzatori: “Il coordinamento Messina-Palestina, nato nel 2020 come luogo di sintesi di tutte le realtà messinesi che hanno sempre operato per la giustizia e il ripristino del diritto internazionale in Palestina, ha lanciato un nuovo appello alla città, che ha raccolto numerose adesioni: dal terzo settore al mondo sindacale, dai partiti politici ai gruppi informali. In tutto il mondo, dal 2023, milioni di persone continuano a scendere in strada; sono nate coalizioni internazionali, carovane via terra e via mare per tentare di forzare il blocco israeliano, mentre i governi balbettano di fronte allo sterminio e spesso sono complici degli atti genocidari contro la popolazione palestinese”.

E ancora: “Il popolo palestinese subisce ininterrottamente, dal 1948, un processo di pulizia etnica che ha come obiettivo l’espulsione della popolazione dalla propria terra. In questo stato di guerre a livello mondiale, l’occupazione della Palestina dura da moltissimo tempo, e la preoccupazione di essere alla “soluzione finale” dà determinazione a chi ha a cuore la giustizia e vuole una pace duratura a non stare in silenzio e far sentire la propria voce. Solidarizziamo col popolo palestinese, che con una volontà indomita resiste all’occupazione israeliana con ogni mezzo possibile. È un genocidio: 60.000 morti, di cui 20.000 bambini. E adesso, un rapporto pubblicato da Harvard Dataverse ritiene che almeno 377.000 palestinesi di Gaza risultino “scomparsi”. Esigiamo ddal governo italiano, coerentemente con i valori della nostra Costituzione, che interrompa immediatamente qualsiasi collaborazione militare, inclusa la vendita di armi, con il governo israeliano”.

“Pretendiamo che le università italiane cessino i rapporti, appena rinnovati, con le università israeliane. È necessario boicottare e non avere scambi commerciali con le colonie, considerate peraltro illegali

anche dall’Ue. Vogliamo la fine dell’occupazione e dell’apartheid, e il ritorno delle persone profughe, in attuazione delle risoluzioni Onu. Vi invitiamo, per tutte queste ragioni, al corteo cittadino del 28 giugno per dire stop al genocidio e alla deportazione del popolo palestinese”.

Nella foto la manifestazione a Roma per Gaza e la Palestina.

Le adesioni



Anpi sezione Messina jonica “Francesco Garufi”



Anymore Onlus



Arci “Thomas Sankara”



Arcigay Messina Makwan Aps



Assopace Palestina



Bds Messina



Cambiamo Messina dal Basso CMdB

Casa del Popolo Messina Aps

CGIL di Messina

Circolo di Rifondazione Comunista Lidia Menapace Riviera jonica

messinese Circolo PD di Torregrotta-Valle del Niceto

messinese Circolo PD di Torregrotta-Valle del Niceto Circolo PRC Peppino Impastato di Messina

Collettivo Danzarte di Gaia Gemelli

Collettivo Morgan3

Collettivo Umana – Patti

Comitato Jonico Beni Comuni

Comitato NO MUOS – Niscemi

Comitato per il sostegno al popolo palestinese della riviera jonica

messinese Cooperativa sociale UTOPIA

messinese Cooperativa sociale UTOPIA CRIC Messina

Danzarte di Giovanna Tedesco

EMERGENCY Gruppo Territoriale Messina

EPINA European -Palestinians Initiative for National Action

Federazione di Messina del Partito della Rifondazione Comunista

Fiom Cgil Messina

Fisac Cgil di Messina

Gruppo Territoriale M5S di Messina

“Il Castello di Sancio” associazione culturale

Libera a Messina Presidio “Nino e Ida Agostino”

Mediterranea Saving Humans Messina

Mesogea

Messina Attiva

NonUnaDiMeno Messina

Orizzonte Comune, associazione Villafranca Tirrena

Partito Comunista dei Lavoratori sez. di Messina

Partito Democratico Messina

Rete Studenti Medi Messina

Sinistra Italiana Messina

Spazio No Ponte

Tenda della Pace e della Non Violenza

UDU Messina

UGS Unione Giovani di Sinistra Messina

Unione Inquilini – Messina

Universitari No Ponte

Per informazioni messinapalestina@gmail.com o sui social.

