Dottoressa in Letteratura: Claudia più forte della sindrome di Down

ROCCALUMERA. Dottoressa in letteratura. Claudia ha centrato l’obiettivo. E adesso sogna il Cinema, la sua grande passione tra i tanti interessi che coltiva. Per lei la sindrome di Down non è un ostacolo. A 24 anni ha conseguito la laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo all’università ECampus di Novedrate. All’appello mancava solo lei, considerato che il fratello Andrea, 32 anni, si è laureato in Psicologia clinica e la sorella Giulia, 29, in Neuropsicomotricità.

Adesso Claudia insegue un altro grande obiettivo: “Voglio fare l’attrice”, dice con determinazione. Per lei la laurea è solo un punto di partenza: “Mi piaceva questo universitario è l’ho scelto – spiega Claudia – e adesso mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo”. La tesi non poteva che avere per tema la sua grande passione: “L’Italia del boom economico raccontata attraverso il cinema degli anni Sessanta”. Divorzio all’italiana (con Marcello Mastrianni e Stefania Sandrelli) è il suo film preferito.

L’ultima tappa di questo avvincente percorso universitario, in Lombardia (le materie le ha date tutte in Sicilia), Claudia l’ha fatta in compagnia di mamma Maria Teresa e papà Francesco Rigano, originari di Furci Siculo e residenti a Roccalumera. Un ringraziamento speciale Maria Teresa lo ha voluto fare alle tutor “Simona Bordonaro e Alessia Midolla, che hanno consentito a mia figlia di laurearsi. Voglio inoltre ringraziare la responsabile di Messina dell’Associazione italiana persona Down Carmen Cataldo e la coordinatrice Linda Meesa”. Claudia è già tornata a Roccalumera. E’ il momento dei festeggiamenti.