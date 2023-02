Strade colabrodo, Oteri: "Buche e asfalto obsoleti. Qual è il piano?" - Tempostretto

I consiglieri chiedono spiegazioni all'amministrazione e si fanno portavoce dei cittadini. Citano, tra le altre, strade di Villaggio Aldisio, Fondo Fucile e Santo

MESSINA – Non solo parcheggi e cantieri per scivoli e marciapiedi. A Messina gli automobilisti e i cittadini fanno i conti, quotidianamente, con tratti di strada in condizioni pessime. Decine di buche fioriscono ogni mattina su manti stradali non all’altezza, senza contare il problema delle radici degli alberi a bordo strada, che creano avvallamenti e dossi. La questione è stata ripresa dal consigliere comunale di Forza Italia Cosimo Oteri, che insieme al consigliere della III municipalità, Giovanni Veneziano, si fa portavoce dei cittadini.

L’interrogazione di Oteri e Veneziano

In un’interrogazione indirizzata all’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Mondello, e al dipartimento manutenzione strade e marciapiedi, Oteri spiega di voler manifestare “il malcontento di coloro che segnalano continuamente la precaria situazione nella quale versano le strade cittadine”. Il consigliere ne cita alcune: “Tra le vie più disastrate ci sono ad esempio quelle di Villaggio Aldisio, Fondo Fucile, Villaggio Sant’Annibale (case gialle), ricche di un susseguirsi di buche e di asfalto ormai obsoleto. Ma anche la via Comunale Santo, che nella sua interezza risulta essere pericolosamente disastrata ed è considerata la principale arteria stradale che collega i villaggi della zona dell’ex XIV quartiere al centro cittadino. Questo solo per segnalare le più importanti, potremmo citarne molte altre tipo via Catania e così via”.

Oteri e Veneziano quindi chiedono “se sono previsti piani d’intervento per garantire una dovuta e sicura percorribilità delle strade cittadine, evitando possibili danneggiamenti di veicoli o peggio ancora spiacevoli incidenti dovuti alla scarsa manutenzione stradale, se è in essere un eventuale piano di asfaltature e quali sono i tempi di intervento”.