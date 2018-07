Autostrade, da Capo d'Orlando appello al CAS di 10 consigli comunali

Una delegazione composta da dieci presidenti dei consigli comunali della città metropolitana di Messina incontrerà lunedì 30 luglio i vertici del Consorzio Autostrcdale insieme all’assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nella sede del CAS.

I presidenti dei civici consessi messinesi si erano incontrati nell’Aula Falcone e Borsellino del Comune di Capo d’Orlando lo scorso novembre, per dar seguito alle delibere adottate in molti Consigli in cui si chiedeva “di intraprendere tutte le necessarie iniziative finalizzate a tutelare gli interessi del territorio dell’intera ex Provincia di Messina, sollecitando, tra l’altro, l’integrale sistemazione in tempi rapidi e certi delle autostrade sottoposte a pedaggio, A20 Messina/Palermo e A18 Messina Catania”.

“Vogliamo ringraziare l’Assessore Falcone per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la richiesta di incontro, che siamo certi, servirà a gettare le basi per un confronto costante e costruttivo nell’esclusivo interesse delle nostre comunità - dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Capo d’Orlando Carmelo Galipò, delegato a concordare l’incontro. - Iniziando dalle criticità della rete autostradale, realtà nevralgica del nostro sistema viario ed infrastrutturale, senza alcuna logica di appartenenza ma con la consapevolezza di “essere” e di “voler fare”, sono certo che riusciremo a dare un contributo sostanziale nell’ottica della crescita socio economica e della qualità della vita della nostre rispettive comunità”.

L'incontro di lunedì 30 luglio si terrà alle ore 11 nella sede del CAS di contrada Scoppo a Messina.