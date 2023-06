Stretto di Messina spa, prima riunione. La Commissione Europea sostiene il progetto - Tempostretto

Tra un anno approvazione progetto esecutivo e immediato avvio delle opere

Si è riunito in data odierna, alla presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il primo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina Spa presieduto da Giuseppe Recchi.

Il Cda, si legge in una nota, ha deliberato l’assetto dei poteri riconoscendo al presidente l’incarico di mantenere i rapporti con Autorità, enti e organismi istituzionali, d’intesa e in coordinamento con l’amministratore delegato Pietro Ciucci a cui sono stati conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle deleghe assegnate al presidente, delle materie riservate al Cda e quelle non delegabili a norma di legge.

L’amministratore delegato, prosegue la nota, ha illustrato lo stato di avanzamento delle attività già avviate per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e il cronoprogramma delle azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo fissato per legge di approvazione del Progetto esecutivo entro il mese di luglio del 2024, con immediato avvio dei lavori. (9 colonne)

Valean: “La Commissione Europea aiuterà l’Italia”

“Mi piacerebbe vedere il ponte sullo Stretto di Messina, non sarò più commissaria ma sarò una persona in pensione che verrà in visita, ma siete voi a decidere se volete farlo. Se volete farlo, la Commissione vi aiuterà. E ho capito dal governo che c’è questa intenzione, che volete farlo, quindi sono qui per sostenere quest’idea”. Lo afferma la commissaria europea per i trasporti, Adina Valean, in audizione presso le Commissioni congiunte IV e VIII del Senato e IX e XIV della Camera. La commissaria rimarca che è “un dibattito nazionale” e una scelta dell’Italia (Ansa).