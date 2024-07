Stretto Pride 2024, tutto pronto all’evento di domani: raduno a Piazza Antonello alle 16.30

Con lo slogan "Diritti d'aMare" torna la manifestazione organizzata da Arcigay e patrocinata dal Comune

MESSINA – Tutto pronto allo Stretto Pride 2024. Dopo la terza edizione del 2023, con il motto “Liberi di essere”, lo slogan per la quarta sarà “Diritti d’aMare“. Domani, sabato 20 luglio, alle ore 16.30 a Piazza Antonello ci sarà il raduno per la manifestazione che sfilerà per le vie del centro cittadino, dal Corso Cavour alla Tommaso Cannizzaro, fino alla Via Garibaldi di ritorno verso Palazzo Zanca.

Messina si prepara all’evento e in città nei giorni scorsi sono state installate le pensiline di Atm, che hanno colorato la città lanciando un messaggio d’amore in tutte le lingue del mondo. E nonostante il caldo è prevista una grande partecipazioni.