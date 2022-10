Stromboli. Allerta arancione dopo l'eruzione, il sindaco: "Rimanete a casa" - Tempostretto

La colata lavica ha raggiunto il mare

STROMBOLI- Lo spettacolo dello Stromboli oggi. L’eruzione e poi la colata lavica ha raggiunto il mare. Un fenomeno d’alto impatto spettacolare ripreso in un video su Facebook dalla Pro Loco Amo Stromboli. In serata la Protezione civile regionale ha disposto il passaggio dallo stato di allerta gialla allo stato di allerta arancione. Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo invita i residenti di Stromboli a non uscire di casa.

Il sindaco raccomanda prudenza ai cittadini

“È stato adottata l’allerta – scrive la Protezione civile – alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione odierna con i Centri di competenza e il dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana. Una riunione convocata a causa dell’attività di oggi del vulcano. Ovvero l’inizio di una fase eruttiva con un flusso dall’aerea craterica nord che ha rapidamente percorso la Sciara del fuoco, raggiungendo il mare. E generando un crollo parziale della terrazza craterica seguito da un ragguardevole trabocco lavico”.

Di mattina la colata lavica

Da questa mattina alle 9.23 l’inizio del fenomeno vulcanologico, che ha prodotto la colata lavica accompagnata da un fumo particolarmente denso. Nel corso della giornata la lava ha raggiunto il mare, dove il contatto con l’acqua ha dato vita ad ampie nubi di vapore visibili anche da lunga distanza. L’evento è stato registrato dalla rete sismica utilizzata per monitorare gli eventi che coinvolgono lo Stromboli.