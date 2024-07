Stromboli, Schifani: “Chiedo lo stato d’emergenza nazionale”

Lo comunica il predidente della Regione in seguiito all'allerta rossa per l'eruzione del vulcano

Allerta rossa a Stromboli. “Stiamo seguendo l’evoluzione della situazione in costante contatto con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che, a sua volta, è in rapporto con la Protezione civile nazionale, la prefettura di Messina, il sindaco di Lipari, l’Ingv e le altre componenti del sistema di Protezione civile”. Lo dichiara il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in merito all’eruzione del vulcano Stromboli.

“Oggi – prosegue il presidente – richiederemo a Roma la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e di mobilitazione straordinaria”.