Stromboli, via alla festa di Teatro Eco-logico - Tempostretto

Il programma dal 24 giugno al 1. luglio. Nona edizione: ingresso gratuito e... a spina staccata

Tutto pronto a Stromboli per la nona edizione della Festa di Teatro Eco Logico in programma dal 24 giugno al 3 luglio: un’avventura lunga 9 giorni fra cielo, terra e mare, gratuita e rigorosamente a “spina staccata”. Nel 2023 la Festa di Teatro Eco Logico festeggia i suoi primi 10 anni dall’edizione “zero” e significativamente sceglie come titolo Mondi possibili, un tema declinato in circa 30 appuntamenti tra teatro, musica, danza e incontri.

I PRIMI APPUNTAMENTI

Debutta in prima nazionale assoluta la nuova produzione della Festa di Teatro Eco Logico: Aminta di Torquato Tasso in una suggestiva versione site specific proposta in quattro parti dal 26 al 29 giugno e poi in versione integrale il 1 luglio nello spazio Il Vulcano del Bosco. Il mondo di Arcadia ben rappresenta un “mondo possibile” dove uomo e natura convivono in una favola pastorale di Amore & Morte (apparente) che resta una delle più belle interrogazioni di tutti i tempi sull’erotismo.

In scena Maria Vittoria Argenti, Emiliano Begni, Francesco Buttironi, Giovanni Ciaffoni, Alessio Esposito, Alessandro Fabrizi, Giuseppe Lanino, Laura Mazzi, Amedeo Monda, Alessandro Regoli, Maurizio Rippa. Costumi di Marina Sciarelli, musiche originali di Gianluca Misiti. A cura di Alessandro Fabrizi.

Tra i primi appuntamenti quello con gli artisti messinesi Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi con UMANITA’ NOVA, CRONACA DI UNA MANCATA RIVOLUZIONE (25 giugno, ore 18, Casa Croce) uno spettacolo che rievoca i Moti di Reggio Calabria, l’eco di un mito andato a finire male.

Il 25 giugno alle 19:30 nello spazio antistante la scuola LA CARNE È DEBOLE uno spettacolo di e con Giuseppe Lanino che racconta una storia semplice, che riguarda tutti: il legame fra la carne che consumiamo più volte al giorno, l’inquinamento del pianeta e i cambiamenti climatici. È ormai dimostrato quanto la produzione di carne sia disastrosa per l’ambiente e abbia un impatto ambientale maggiore di tutti i mezzi di trasporto mondiali messi insieme.

La giornata del 25 giugno si chiude alle ore 22:00 con il CONCERTO PER PIANOFORTE: PARTITURE, PRELUDI E FUGHE DI BACH con Andrea di Marco e Simone Niro, evento realizzato in collaborazione con il Festival Marosi.

Al via anche il progetto OGNI CASA E’ UN MONDO di Stefania Minciullo, un viaggio nelle case strombolane per riattivare l’ascolto interiore e la capacità di meravigliarsi. Quest’anno ci mettiamo in ascolto di chi vive nelle case di Stromboli. Quasi tutte hanno un nome. Sono santuari privati, musei personali che custodiscono mondi possibili. Varchiamo insieme la soglia e con rispetto e ascolto entriamo per un incontro conviviale, un caffè insieme.

TEATRO ECO LOGICO

La Festa rappresenta un’esperienza unica di contatto “senza filtri” fra uomo e natura, fra artista e spettatore grazie alla rinuncia alla corrente elettrica e quindi ad artifici tecnologici (niente microfoni, niente strutture, nessun faro puntato sull’artista), una rinuncia che genera ascolto, che produce meraviglia, che celebra l’essere umano nella natura non come predatore ma come interlocutore.

La drammatica crisi climatica è al centro della poetica e della pratica della Festa che intende rigenerare un dialogo intimo e reciproco con l’ambiente e risvegliare una sensibilità e un’attenzione ai contenuti ecologici, offrendosi come modello unico al mondo di pratiche esemplari di risparmio energetico.

Alla Festa di Teatro Eco Logico dal 2013 si incontrano ogni anno artisti e scienziati, giornalisti e filosofi, scrittori e operatori umanitari. Si incontrano intorno a un tema di cui esplorano le sfaccettature dal proprio punto di osservazione, proponendo agli altri partecipanti e al pubblico incontri “a spina staccata”; la Natura fa così la sua parte, esaltando, disturbando, arricchendo o alterando la performance.

Per l’artista è l’occasione di operare all’aria aperta, senza pareti o porte, con gli interventi più o meno prevedibili della natura, su spiagge dove la gente prende il sole o fa il bagno, in boschetti dove passano i bambini, sotto il brontolio del Vulcano. Abitanti e villeggianti sono liberi di assistere alle prove e di attraversare la scena nel corso della performance o persino di parteciparvi in prima persona. Il mondo è il palcoscenico e tutti gli uomini sono protagonisti insieme alla Natura. Il senso della scoperta, del cercare e forse trovare la bellezza dell’irripetibilità dell’evento o dell’incontro in natura è il punto di forza di questa iniziativa, un’esperienza, e lo sa bene chi vi ha partecipato, che rimane per sempre nel ricordo e nell’anima.

La Festa è ideata e realizzata dall’Associazione Fluidonumero9, in co-produzione con 369gradi, firma la direzione artistica Alessandro Fabrizi, main partner di tutta l’iniziativa è Ricola.

INFO su festateatroecologico@gmail.com | www.festaditeatroecologico.com

PROGRAMMA

SABATO 24/06

H 22 TERRAZZA DELLA PENSIONE LA NASSA

MONDI POSSIBILI

Serata d’inaugurazione: presentazione del programma, interventi degli ospiti, caramelle e tisane ghiacciate offerte da Ricola, main partner della Festa.

DOMENICA 25/06

H 10 CASA DEL SOLE

OGNI CASA E’ UN MONDO: CONVERSAZIONI CONVIVIALIIN CASE STROMBOLANE_presentazione

esercizi sulla meraviglia di e con Stefania Minciullo

Rimettersi in ascolto, stare in una condizione di “non conosciuto” pur stando nella quotidianità, guardare il mondo con occhi sempre nuovi. Quest’anno ci mettiamo in ascolto di chi vive nelle case di Stromboli. Quasi tutte hanno un nome. Sono santuari privati, musei personali che custodiscono mondi possibili. Varchiamo insieme la soglia e con rispetto e ascolto entriamo per un incontro conviviale, un caffè insieme.

H 17 PIAZZA SAN VINCENZO

BACURIMI’

con Indira Pensado

Una donna, vecchia come la Terra, passeggia per la piazza scherzando, benedicendo e curando con le mani, parole e canzoni, il terreno su cui cammina. È una curandera, una strega che narra storie del passato per farcele ricordare e connetterle con il presente.

H 18 CASA CROCE

UMANITA’ NOVA, cronaca di una mancata rivoluzione

con Giuseppe Carullo, regia Cristiana Minasi, drammaturgia Fabio Pisano.

La compagnia Carullo-Minasi torna alla Festa a otto anni dalla loro ultima partecipazione per ricordare i Moti di Reggio Calabria, l’eco di un mito andato a finire male.

H 19.30 SPAZIO ANTISTANTE LA SCUOLA

LA CARNE E’ DEBOLE

di e con Giuseppe Lanino

La carne è debole racconta una storia semplice, che riguarda tutti: il legame fra la carne che consumiamo più volte al giorno, l’inquinamento del pianeta e i cambiamenti climatici. È ormai dimostrato quanto la produzione di carne sia disastrosa per l’ambiente e abbia un impatto ambientale maggiore di tutti i mezzi di trasporto mondiali messi insieme.

H 22 IL VULCANO NEL BOSCO MAROSI FESTIVAL ALLA FESTA DI TEATRO ECO LOGICO

CONCERTO PER PIANOFORTE: PARTITURE, PRELUDI E FUGHE DI BACH

con Andrea di Marco e Simone Niro

Il concerto è organizzato da Marosi in collaborazione con la Festa di Teatro Eco Logico, in programma: Preludio e fuga in Do maggiore BWV 870; Partita in La minore BWV 827; Preludio e Fuga in La bemolle maggiore BWV 862, Partita in Do minore BWV 826.

LUNEDI 26/06

H 10.30 BAR INGRID

CHIACCHIERE DA BAR_incontro informale fra artisti, scienziati e pubblico.

H 17.30 BIBLIOTECA

I LUOGHI DI STROMBOLI

Incontro con il professor Ettore Barnao sul “mondo Stromboli” in occasione della recente uscita del suo libro «I Luoghi di Stromboli» pubblicato dalle Edizioni del Centro Studi Eoliano.

H 19.15 IL VULCANO NEL BOSCO

AMINTA PARTE PRIMA «s’ei piace ei lice»

con Maria Vittoria Argenti, Emiliano Begni, Francesco Buttironi, Giovanni Ciaffoni, Alessio Esposito, Alessandro Fabrizi, Giuseppe Lanino, Laura Mazzi, Amedeo Monda, Alessandro Regoli, Maurizio Rippa. Costumi di Marina Sciarelli, musiche originali di Gianluca Misiti. A cura di Alessandro Fabrizi.

Il mondo di Arcadia nel capolavoro di Torquato Tasso, dove le donne sono cacciatrici e gli uomini poeti. Una favola pastorale di Amore & Morte (apparente) che resta una delle più belle interrogazioni di tutti i tempi sull’erotismo. Nella prima parte Amore ci svela il suo piano e Dafne e Tirsi ascoltano e spronano i più giovani Silvia e Aminta.

H 21.30 PORTO DI SCARI

SALUTO ALLA NAVE

Interventi a sorpresa degli artisti presenti alla Festa per salutare la nave che parte.

MARTEDI 27/06

H 8.30 ATTIVITA’ DI CURA DELL’ISOLA

Siamo tutti invitati a prenderci cura di una spiaggia dell’isola in collaborazione con le Associazioni di volontariato locale.

H 10.30 BAR INGRID

CHIACCHIERE DA BAR_incontro informale fra artisti, scienziati e pubblico.

H 15 OGNI CASA È UN MONDO: CONVERSAZIONI CONVIVIALI IN CASE STROMBOLANE

H 17 SCHICCIOLA

IL SOLE A CASA

Incontro con l’ingegnere nucleare Giuseppe Fulco. Quale mondo ci aspetta in seguito alle ricerche sulla fusione nucleare? Come ci arriverà “il sole a casa”? E quando?

h 19.15 IL VULCANO NEL BOSCO

AMINTA PARTE SECONDA «il crudo amore»

Nella seconda parte un Satiro ci rivela il suo amore per Silvia e Dafne e Tirsi organizzano un incontro tra Silvia e Aminta.

H 22 CASA DEL SOLE

IL PIANETA GAIA DI ASIMOV

con Maria Vittoria Argenti, Francesco Buttironi, Maurizio Rippa. A cura di Camilla Eleonora Manara.

Nel Ciclo della Fondazione, Isaac Asimov porta il lettore sul pianeta Gaia, dotato di un ecosistema in perfetto equilibrio. Qui piante, animali, oggetti (artificiali o naturali) sono dotati di una consapevolezza che li collega, telepaticamente, a tutti gli altri

MERCOLEDI 28/06

H 10.30 BAR INGRID

CHIACCHIERE DA BAR_incontro informale fra artisti, scienziati e pubblico.

H 17 TERRAZZA DELLA PENSIONE LA NASSA

IL PIANETA GAIA DI LOVELOCK

con i vulcanologi Gianfilippo De Astis, Guido Giordano e Micol Todesco.

E se Gaia non fosse un’utopia ma fosse proprio il pianeta Terra? Ce ne parlano tre vulcanologi a partire dal libro «Gaia, nuove idee sull’ecologia» dello scienziato James Lovelock.

H 18 TERRAZZA DELLA PENSIONE LA NASSA

UN’ISOLA PIENA DI SUONI_Classe aperta del Seminario per Voce e Testo – Metodo Linklater

H 19.15 IL VULCANO NEL BOSCO

AMINTA PARTE TERZA «felice precipizio»

Nella terza parte Amore realizza il suo piano.

H 22 ANFITEATRO EOS

TANGO IMMAGINARIO & TANGO!

FESTA DI TEATRO ECO LOGICO A STROMBOLI@TANGO

con Alessandro Fabiani, Silvia Ignoto, Luca Vergoni, Chiara Tarquini, Christian Parolari. A cura di Kira Ialongo, Walter Vespertini e Leonardo Gambardella.

Vite brevi e straordinarie raccontate a ritmo di tango da attori e docenti di Teatro Azione, serata organizzata dal Festival Stromboli@tango. E a seguire: milonga!

GIOVEDI 29/06

H 8.30 ATTIVITA’ DI CURA DELL’ISOLA

H 10.30 BAR INGRID

CHIACCHIERE DA BAR_incontro informale fra artisti, scienziati e pubblico.

H 18 LUOGO DA DEFINIRE

UN ALTROVE CHIAMATO ARCADIA

con Francesca Caprioli e Giuseppe Lanino.

Francesca Caprioli, archeologa, ci parla dell’Arcadia come altrove idealizzato dove, da Virgilio a Tasso, dalla Grecia agli Orti Farnesiani sul Palatino; Giuseppe Lanino, attore e guida naturalistica, ci racconterà alcune curiosità nascoste fra gli endecasillabi e i settenari dell’«Aminta» di Tasso.

H 19 LUOGO DA DEFINIRE

ISHMAEL PARTE PRIMA

con Alessio Esposito e Laura Mazzi. A cura di Camilla Eleonora Manara.

E’ destino dell’uomo governare il mondo? O c’è un destino più alto che possa portarlo a vivere in armonia con la Natura? Alessio Esposito (l’uomo) e Laura Mazzi (il gorilla) ci leggono in varie parti il romanzo «Ishmael» di Daniel Quinn.

H 20 SPIAGGIA DI PISCITA’

X (versione tramonto)

di e con Olimpia Fortuni e Katatonic Silentio. Studio delle pratiche sciamaniche con Corinna Ciulli.

X è un simbolo le cui due linee che si incrociano sono il ponte per entrare in comunicazione con l’altro. Suono e Corpo sono il viaggio, la musicista e la danzatrice sono il tramite che accompagna gli spettatori in un luogo altro.

H 22 IL GIARDINO DI TANO

RADIO DEI(S)_DA ITALO CALVINOA BE BOB A LULA

con Trio Fabrica Ensemble: Valentina Tramacere (mezzo soprano) Alessandro Regoli (contraltista), Giovanni Ciaffoni (chitarra e voce) e Maria Vittoria Argenti, Alessandro Fabrizi, Maurizio Rippa. A cura di Francesca Caprioli.

Gli anni Cinquanta sono un momento storico in cui si definiscono i confini e i contenuti “classici” della società nella quale tutt’ora viviamo: elettrodomestici, vespe, automobili, blue jeans e soprattutto Radio.

VENERDI 30/06

H 10.30 BAR INGRID

CHIACCHIERE DA BAR_incontro informale fra artisti, scienziati e pubblico.

H 17 BIBLIOTECA

LA FABBRICA DEGLI AFFETTI: ERMINIA AL BIVIO

Giovanni Careri esplora il mito dell’amore e dell’Arcadia interrogando Ludovico Carracci, Domenichino, Guercino, Lanfranco, Cavallino che rispondono a modo loro, ovvero in pittura.

H 17 PIAZZA SAN VINCENZO

BACURIMI’

H 19.00 OTTO A MARE

ISHMAEL SECONDA PARTE

H 19.30 ULIVETO DI PISCITA’

LA RUTA NATURAL

Workshop esperienziale di psicoritualità a cura di Corinna Ciulli.

H 20.00

OGNI CASA È UN MONDO: CONVERSAZIONI CONVIVIALI IN CASE STROMBOLANE

H 22 SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLO

ROCCO SCOTELLARO – TRA NATURA E LOTTA CONTADINA

di e con Ulderico Pesce.

L’armonia tra uomo e natura è cantata dal poeta e sindaco contadino Rocco Scotellaro, Ulderico Pesce porta in scena questo personaggio, i suoi ideali, le sue lotte al fianco degli occupatori di terra del sud dell’Italia.

SABATO 01/07

H 5.30 SPIAGGIA DI SCARI

X (versione alba)

H 10.30 BAR INGRID

CHIACCHIERE DA BAR_incontro informale fra artisti, scienziati e pubblico.

H 17 LUOGO DA DEFINIRE

TEORIE SCIENTIFICHE DELL’ALDILA’

incontro con Pier Francesco Moretti: da Jung al gruppo di Princeton la sottile interfaccia tra fenomeni considerati paranormali, meccanica quantistica e modelli di funzionamento del cervello.

H 18.30 IL VULCANO NEL BOSCO

AMINTA

Da Amore a Venere: stasera il testo lo percorriamo tutto, in circa due ore con intervallo.

H 22 PIAZZA SAN VINCENZO

CITTA’ INVISIBILI

Lettura partecipata con gli attori e gli altri ospiti della Festa e chiunque abbia voglia di partecipare del pubblico e degli strombolani, nativi o di adozione, di alcune delle Città Invisibili create da Italo Calvino. A cura di Maria Vittoria Argenti e Stefania Minciullo.

DOMENICA 02/07

H 8.30 ATTIVITA’ DI CURA DELL’ISOLA

Siamo tutti invitati a prenderci cura di una zona dell’isola in collaborazione con le Associazioni di volontariato locale.

H 10.30 BAR INGRID

CHIACCHIERE DA BAR_incontro informale fra artisti, scienziati e pubblico.

H 15 OGNI CASA È UN MONDO: CONVERSAZIONI CONVIVIALI IN CASE STROMBOLANE

H 18 CASA CARLOTTA

ISHMAEL TERZA PARTE

H 19 SPAZIO ANTISTANTE LA SCUOLA

LA CARNE E’ DEBOLE

H 19.30 SPIAGGIA DI FICO GRANDE (SOTTO LA NASSA)

LA RUTA NATURAL

H 22 PIAZZA SAN VINCENZO

PREFERISCO LE ECCEZIONI

Con Ewa-Glowacka-Fierek, Laura Mazzi, Amedeo Monda e il Fabrica Ensemble Quartet. A cura di Ewa-Glowacka-Fierek.

Poesie e canti composti per l’occasione in ricordo di Wislawa Szymborska nel centenario della sua nascita. «Isola dove tutto si chiarisce. / Qui ci si può fondare su prove. / L’unica strada è quella d’accesso». (Wislawa Szymborska, «Utopia», 1976)

LUNEDI 03/07 BAR INGRID

H 10.30 BAR INGRID

CHIACCHIERE DA BAR_incontro informale fra artisti, scienziati e pubblico.