Sturniolo: “No al ponte e alla militarizzazione di Messina” VIDEO

Un gruppo di cittadini ed esponenti dei comitati che s'oppone alla grande opera ha contestato con striscioni e bandiere la visita del ministro Salvini

MESSINA – “No al ponte e al ministro Salvini. Questa è una visita elettorale per le europee. Il vicepresidente del Consiglio arriva a Messina e noi abbiamo il dovere civile di contestarlo in una città militarizzata. E di fermare quest’opera devastante. Abbiamo già organizzato quattro importanti manifestazioni”. A parlare è Gino Sturniolo, storico esponente del movimento No ponte.

Mentre Salvini è sulla nave “Dattilo”, non lontano ma a debita distanza, sotto la vigilanza delle forze dell’ordine, un gruppo no ponte utilizza striscioni, bandiere e fischietti in chiave di contestazione. “Vedremo se è legittimo aver utilizzato la nave per questo spot elettorale”, polemizza Sturniolo. Tra i presenti, il consigliere comunale Alessandro Russo e l’ex assessore Daniele Ialacqua, del comitato No ponte Capo Peloro.

Articoli correlati