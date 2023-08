Sul Franco Scoglio Finocchiaro rassicura: "Il Messina nel cuore di tutti" - Tempostretto

L'assessore replica sul caso relativo al manto erboso con quattro punti in cui spiega la situazione

MESSINA – L’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro ha replicato agli attacchi ricevuti dall’amministrazione sul “caso” stadio Franco Scoglio. Tra paure dei tifosi e della società, tiene banco l’affaire relativo al rifacimento del manto erboso dopo l’ultimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e a poche settimane dall’inizio del campionato, in programma il 3 settembre.

La replica di Finocchiaro

Finocchiaro in una nota spiega: “Leggiamo commenti e dichiarazioni sui mezzi di informazione e sui social che lasciano intendere una certa confusione sul caso Stadio – manto erboso e pertanto riteniamo opportuno fare ulteriore chiarezza per chi ama ascoltare la “voce” ufficiale su chi deve fare cosa e quando”.

Poi specifica in quattro punti la situazione. Il primo: “Va ribadito che le attività concertistiche legate allo Stadio vanno pianificate e programmate di anno in anno”. Nel secondo evidenzia che “le problematiche legate alle condizioni del manto erboso evidenziate dalla LegaPro ad ACR, e quindi girate a noi, sono emerse in un periodo di eccezionali eventi meteorologici e sono stati comunque oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione e degli uffici tanto da far eseguire alcune attività consequenziali alla nostra società partecipata MessinaServiziBeneComune affinché si svolgesse con regolarità e fino alla fine il campionato, e così è stato”. Poi il terzo: “Come è ormai chiaro, l’amministrazione, in questi mesi, ha valutato una serie di opzioni di lavoro fino a determinarsi su un progetto prospettatoci dai nostri stessi uffici tecnici e per i quali si procederà in settimana con l’affidamento dei lavori”. E infine: “Sembra opportuno evidenziare che pur avendo ricevuto richiesta di accesso da parte di ACR a sua volta ricevuta da LegaPro a tutt’oggi nessuno ha effettuato alcun sopralluogo in quanto il dipartimento, con nota formale a firma del dirigente, non ha autorizzato l’accesso in quanto l’impianto era ancora nelle disponibilità degli organizzatori e doveva essere consegnato allo stesso”.

“Tutti abbiamo a cuore il Messina”

Finocchiaro conclude: “Certi di aver chiarito alcune perplessità argomentate da notizie non ufficiali rassicuriamo ancora una volta tutti affermando che il calcio e la squadra della nostra Messina è nel cuore di tutti noi e faremo di tutto per goderci un campionato che si presenta davvero molto interessante”.