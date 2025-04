Subbuteo, il Messina Table Soccer centra la salvezza in Serie B

In trasferta a Colleferro è arrivata la salvezza con una giornata di anticipo

MESSINA – Grande soddisfazione per il Messina Table Soccer ai recenti Campionati Italiani a squadre di calcio da tavolo-subbuteo disputatisi lo scorso week end. La kermesse, cui hanno partecipato quarantotto formazioni provenienti da tutta la Penisola, si è svolta nel palazzetto dello sport “Alfredo Romboli” di Colleferro (RM) in un’atmosfera davvero ricca di tensione e grande afflato emotivo. La formazione giallorossa ha centrato per il secondo anno consecutivo la permanenza in serie B, con una giornata di anticipo e totalizzando ventisette punti tra andata e ritorno.

Un bel risultato per un team a trazione messinese e con tre giovani giocatori, tra le sue fila, cresciuti nel sodalizio di casa. Questi i tesserati che hanno preso parte alla trasferta: Alessandro Natoli, Armando Giuffrè, Riccardo Natoli, Rosario Ifrigerio, Elliott Bellefontaine e Mario Camilleri, supportati dai dirigenti Cesare Natoli, Giuseppe Frasca, Salvo Riggio ed Eloisa Bernava.

Tutte le attenzioni del sodalizio messinese, che affianca all’attività agonistica anche un’attenta opera di divulgazione del gioco sul territorio, sono ora puntate alla partecipazione della squadra filiale Zanche all’imminente campionato a squadre di serie D, che si svolgerà a Reggio Calabria il 26 e 27 aprile 2025 e all’organizzazione del prestigioso Grand Prix of Italy: un torneo internazionale che si terrà nella consueta e prestigiosa location del Capo Peloro Hotel di Torre Faro.