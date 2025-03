Successo del Messina Rugby contro Tigri Bari. Durante: “Era fondamentale vincere”

Arriva una vittoria netta per i peloritani che conquistano l'intera posta con le cinque mete segnate da Mangano, Irrera e Durante, tutte trasformate da Solano per il 35-11 finale

MESSINA – Il Messina Rugby si regala la quinta vittoria in stagione ed è un successo maturo di una squadra che ormai sa sfruttare i suoi punti di forza e ha abbassato anche i cali di attenzione pur in una partita difficile da gestire tra il forte vento che ha investito l'”Arturo Sciavicco” nella 15ª giornata del campionato di Serie B e l’avversario Tigri Bari che ha provato anche a innervosire i locali per riuscire a fare il risultato, ma hanno portato a casa solo due cartellini gialli con i locali bravi a sfruttare i venti minuti di superiorità numerica in cui hanno registrato un parziale di 21-0.

Alla fine però in questa 15ª giornata e penultima casalinga tutti i punti sono del Messina Rugby che chiude con cinque mete all’attivo e tutte trasformate, contro solo una degli ospiti. I pugliesi non fanno punti mentre i peloritani incamerano il massimo a disposizione. Mete di Alberto Mangano, Irrera e tripletta del pilone Durante, tutte trasformate dal piede di Alessio Solano a cui a fine partita è stato consegnata la targa in ricordo dei cento caps in maglia neroscudata.

La classifica dice che Messina si trova ora a 30 punti nel girone 5, dietro solo Bari a 13 e Arechi a 7. Settimana prossima trasferta contro il Nuovo Salario. L’obiettivo minimo del mantenimento della categoria può considerarsi chiuso come confermano le parole di Ignazio Durante migliore in campo quest’oggi: “Era una partita fondamentale da vincere, ottenere i cinque punti per distaccarci definitivamente dalla parte bassa della classifica. Complimenti alla squadra, oggi tre mete ogni tanto ci riesco pure io, ma ripeto era fondamentale vincere, è una bella domenica nonostante il vento”.

Messina Rugby – Tigri Bari 35-11

Buon avvio del Messina Rugby che mette alle strette la difesa pugliese e va in meta nei primi minuti con Alberto Mangano, la seconda linea peloritana ha anche modo di avvicinarsi sotto i pali rendendo più semplice la trasformazione, che va a segno, di Solano. Risponde il Bari con un piazzato poco fuori da ventidue di Marchetta, formazione locale in questa che potrebbe piazzare anche ma cerca sempre il bersaglio grosso che non arriva e gli ospiti invece più concreti tornano in scia con un secondo piazzato a segno di Marchetta (7-6). Sul finire della prima frazione l’arbitro mostra un cartellino giallo a Geraci che lascia i suoi in inferiorità numerica per dieci minuti. Ne approfittano i peloritani che vanno a segno con Irrera, servito da uno splendido calcio-passaggio di Solano che trasforma per il 14-6 che chiude il primo tempo.

Nei secondi quaranta minuti sfrutta ancora la superiorità numerica Messina che trova la meta di Durante partendo da una mischia che arrotonda sul 21-6. Si torna in parità numerica ma segna ancora Messina con Durante a cui segue la trasformazione di Solano. Sul 28-6 e sbloccato il punto di bonus offensivo abbassa l’attenzione la formazione locale che subisce la meta di Geraci non trasformata. Poco dopo, quando si entra nell’ultimo quarto di partita, ancora indisciplina tra le file baresi con Veronico che lascia nuovamente i suoi in inferiorità numerica. Messina come già nella superiorità precedente ne approfitta e Durante si regala una domenica da sogno con la terza meta di giornata propiziata da un suo calcio filtrante. Sopra 35-11 i peloritani devono resistere gli ultimi minuti alla reazione rabbiosa ospite che viene ben contenuta con un tenuto alto in area di meta messinese e un tenuto a sventare un’altra potenziale occasione delle Tigri.

Tabellino

Arbitro: Giovanni Gurrieri di Ragusa.

Mete: 5-1. Trasformazioni: 5/5, 0/1. Piazzati/drop: 0-2.

Messina Rugby: Dejean, Irrera 5, Kese, Ravaioli, Placanica, Solano 10, Maggio, Gaetano Spadaro, Sina, Mangano 5, Fracassi, Tornesi, Maggio, Rizzo, Durante 15.

A disposizione: Lo Re, Faranda, Coletta, Hasanoviq, Gabriele Spadaro, Ouedraogo, Quaranta.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Tigri Bari: Scarano, Sebastiani, Iodice, Marchetta 6, Cirasola, Stellato, Minichino, Cappelletti, Dall’Occo, Veronico, Zizzo, Buonfantino, Cambareri, Geraci 5, Antonelli.

A disposizione: Gioele Ciffo, Valerio, Cataldo, Scarano, Gabriele Ciffo, Cisaria, Coppola.

Allenatore: Vincenzo Scarano.

