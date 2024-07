Sud Innovation Summit, la seconda edizione a ottobre: “Dall’ispirazione all’azione”

L'evento tornerà il 3 e il 4 ottobre, ma l'organizzatore Roberto Ruggeri ha annunciato: "Forse ci sarà un terzo giorno. Il nostro evento? Un percorso lungo"

MESSINA – Tutto pronto al Sud Innovation Summit, un “ponte tra le aziende cittadine e le corporate”, come lo ha definito Roberto Ruggeri, l’ideatore dell’evento, presentando la seconda edizione. Dopo il successo di numeri del settembre 2023, il summit tornerà il 3 e il 4 ottobre, ma “potrebbe diventare di tre giorni”. E c’è attesa per le corporate, le grosse società per azioni che, come Microsoft lo scorso anno, sbarcheranno in riva allo Stretto.

A Messina arriveranno società, aziende e startup, per parlare di tecnologie, sviluppo, lavoro e idee. Dal 18 luglio, intanto, partirà la startup competition, con tempo fino a settembre per partecipare e la premiazione proprio al summit. Ma molti dettagli saranno svelati soltanto nelle prossime settimane. Quest’anno il motto è “Dall’ispirazione all’azione”.

Basile: “Percorso di crescita in vista dell’I-hub”

Il sindaco Federico Basile ha aperto i lavori: “Siamo alla seconda edizione del Sud Innovation Summit. La seconda edizione ci serve per strutturare un percorso di crescita. L’anno scorso è nato dopo il primo colpo di mazzotta del plesso in cui dovrà nascere l’I-hub e quest’anno, manco a farlo apposta, a settembre presumibilmente sarà abbattuto il secondo plesso. Una felice coincidenza. L’hub tecnologico permetterà alla città di essere protagonista anche in questo ambito. Quest’anno ci saranno gli stessi partner e anche di più, ma non parliamo solo di tecnologia, ma anche di sviluppo legato a quanto stiamo portando avanti”.

Poi l’assessore Massimo Finocchiaro: “La prima edizione è stata un successo. La seconda speriamo sia ancora più incisiva. Dopo l’anno scorso c’è maggiore contezza di quanto sia importante questo contenitore per startup, imprenditori, aziende. Questo format diventa strutturale e importante per Messina e per tutto il Sud. Vogliamo creare nuovi orizzonti, ispirazioni e soprattutto lavoro. Il 3 e il 4 ottobre sarà un grande evento nell’interesse generale di città e aziende”.

Ruggeri: “Il nostro è un lungo percorso”

E infine Ruggeri: “Quando abbiamo pensato il summit abbiamo ragionato su un percorso di lungo periodo per la città. L’anno scorso ci siamo occupati di far venire le corporate a Messina, operazione complicata. Quest’anno vogliamo mettere un altro mattoncino, perché vogliamo passare dall’ispirazione all’azione, come dice il motto, perché Messina ha bisogno di azioni concrete. Dobbiamo far capire ai ragazzi come passare da un’idea a una startup, portare qui aziende e corporate, un percorso che poi si legherà in futuro alla nascita dell’I-Hub. Stiamo ragionando tutti insieme con gli altri assessori, con l’università, con gli enti, con i cittadini, sia su Messina sia sulla Sicilia”.

E ha proseguito: “Vogliamo ispirare la Regione attraverso un percorso di innovazione come anche sta facendo l’amministrazione da tempo. Abbiamo già avuto conferma dalle corporate e alcune le abbiamo lasciate volutamente fuori. Vogliamo che Messina diventi una fucina di talenti, per questo stiamo cercando di portare qui le corporate. Quando uno fa il pane serve il tempo per lievitare, no? Vi assicuro che l’anno scorso abbiamo detto alle corporate che Messina esiste, quest’anno diremo loro che si può dare un pezzettino, il prossimo anno aggiungeremo altro ma è un percorso di lungo periodo”.