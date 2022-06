SUDdiVisioni, al via la rassegna teatrale per le nuove generazioni - Tempostretto

Negli spazi aperti di Viagrande Studios due settimane di spettacoli e laboratori teatrali per ragazzi

VIAGRANDE – Ha preso il via con lo spettacolo di burattini “Di là dal mare”, il Festival SUDdiVisioni, una kermesse di teatro per le nuove generazioni, negli spazi aperti di Viagrande Studios, a Viagrande. Sabato 25 giugno, alle 21 andrà in scena “Vuoti” della compagnia MicroTeatro di Perugia. Lo spettacolo è rivolto a tutta la famiglia ed è la prima rappresentazione teatrale della sezione ‘Grandi’, rivolta ai ragazzi dai 12 in su e agli adulti. Il 26 giugno, alle ore 20,30, la stessa compagnia si esibirà con “Un Soldatino”.

“Vuoti” è scritto e diretto da Claudio Massimo Paternò con la partecipazione di Ilaria Pigliautile e Francesco Rinaldi. È un’allegoria della condizione contemporanea dei 30enni: inattivi, inoccupati, disoccupati, alla ricerca di una propria identità, senza punti di riferimento, schiacciati dalla società, soli, vuoti; in cerca di qualcosa che allo stesso tempo li riempia di contenuti effimeri e li svuoti dalle proprie ansie. I protagonisti, ispirati ai personaggi beckettiani di Vladimiro ed Estragone, sono due figure eccentriche, infantili e naif.

Il festival SUDdiVisioni prevede 14 giorni intensi di spettacoli e laboratori, che coinvolgeranno tutte le famiglie. Tre compagnie teatrali del Sud, La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile per la Sicilia, TeatroP per la Calabria e Molini d’Arte per la Puglia, hanno deciso di fare sinergia tra loro per dare vita a questo evento, coinvolgendo le numerose compagnie che operano nel settore teatrale per ragazzi.

Antonella Caldarella e Steve Cable, promotori dell’evento, sottolineano come il “teatro dia l’opportunità di stare insieme e nutrire l’anima. È anche un modo per confrontarsi e sperimentarsi. È il momento dell’arte e della bellezza, del gioco e della gioia. Abbiamo voluto con forza una sezione dedicata agli adolescenti, molte volte ignorati nei cartelloni teatrali, anche loro hanno bisogno della bellezza e dei messaggi che il teatro riesce a trasmettere. Oggi più che mai è necessario circondarsi solo di cose belle, per questo vi aspettiamo al nostro Festival”.