Sul marciapiedi e all'angolo. A Messina è consentito - Tempostretto

I cittadini denunciano le forme di maleducazione che osservano per strada. E' venuto il momento, che anche la Polizia Municipale faccia la sua parte in modo strutturale e non episodico

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Nicola Fabrizi via Natoli.” Nell’immagine si vede una macchina parcheggiata sul marciapiede e all’angolo. I pedoni non possono proprio passare.

Continuano ad arrivare copiose segnalazioni sull’inciviltà di tanti automobilisti messinesi. E’ il segno che i cittadini che non tollerano più gli atteggiamenti arroganti e maleducati che osservano per strada. E’ venuto il momento, però, che anche la Polizia Municipale faccia avvertire il suo impegno e si adoperi per il rispetto delle regole e dei diritti di tutti.