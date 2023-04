Sulla morte di Elisa ancora troppe ombre, oggi i funerali - Tempostretto

Ci vorranno tre mesi per avere risposte chiare su cosa ha stroncato la neo mamma 40enne

GALATI MAMERTINO – Stasera nella chiesa madre del centro nebroideo padre Vincenzo Rigamo celebrerà i funerali di Elisa Pierangioli, la neo mamma quarantenne strappata alla sua famiglia poco dopo il parto. La comunità galatese si stringerà intorno Gianni e la loro piccola, venuta alla luce a fine marzo scorso.

Intanto arrivano le prime indicazioni dall’inchiesta aperta per chiarire cosa è accaduto alla quarantenne originaria di Grosseto e trasferitasi in Sicilia per mettere su famiglia insieme al compagno, di origini galatesi.

Tredici gli indagati iniziali, tra gli ospedali Buccheri La Ferla di Palermo dove Elisa ha partorito, quello di Sant’Agata Militello dove è stata visitata quando è stata male e quello di Milazzo dove è spirata, lo scorso 19 aprile. Il novero degli avvisi di garanzia potrebbe però allargarsi.

L’ipotesi è che a strappare Elisa alla vita sia stata una setticemia. L’indicazione arrivata dall’autopsia non ha però chiarito tutti i dubbi. Non ci sono organi lesionati. Così la professoressa Elvira Ventura Spagnolo, finito il primo esame, ha chiesto alla Procura di Barcellona di poter approfondire ulteriori aspetti. Per questo pare probabile che verrà acquisita ulteriore documentazione medica, oltre a quella già sequestrata nei tre ospedali, essenzialmente le cartelle cliniche della donna.

Prima di restituire il corpo alla famiglia sono stati effettuati alcuni prelievi di tessuto per capire cosa possa avare complicato il quadro delle condizioni di Elisa così radicalmente. Insieme alla professoressa Ventura Spagnolo, a lavoro ci sono anche il ginecologo Antonio Luciano e Antonio Cascio, specializzato in malattie infettive. Il loro dossier sarà sul tavolo del sostituto procuratore Veronica De Toni, titolare del caso, non prima di tre mesi.