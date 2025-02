“Sull’accordo Villa-Ingv Germanà si sbaglia, dove si parla di ponte?”

La sindaca Caminiti risponde al senatore: "Con il presidente Doglioni abbiamo lavorato a un progetto su rischio sismico e maremoto"

Il ponte sullo Stretto e la collaborazione istituzionale fra il presidente dell’Ingv Doglioni e il Comune di Villa San Giovanni. La sindaca Giusy Caminiti risponde al senatore Nino Germanà, che ha sollevato perplessità “su un accordo per attività contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto”: “Chiariamo noi i termini della questione. Senza aver letto, il senatore Germanà esprime giudizi preconcetti e ideologici sull’approvando accordo istituzionale tra la Città di Villa San Giovanni e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Così delegittimando il ruolo delle istituzioni tutte e formulando accuse gravi cui solo per amore di verità vogliamo replicare. Se si “scomoda” un ministro della Repubblica su una questione inesistente, si genera la preoccupazione verso una inaccettabile deriva istituzionale. Germanà, al pari dei consiglieri comunali villesi di Forza Italia, esprime il suo giudizio su un accordo che non conosce e in cui la parola ponte non viene mai citata. E dimostra di essere anche poco informato rispetto a fatti noti:”.

E ancora: “La Città ha già partecipato nel 2024 con Ingv e il dipartimento di Protezione civile della Regione Calabria a un progetto comunitario per la sensibilizzazione della comunità al rischio terremoto e maremoto. Il 7 febbraio, dopo un incontro con il presidente Doglioni, l’esecutivo ha deliberato di proporre all’Ingv un accordo ex legge 241/1990 per la formazione e informazione del cittadino, scambio di informazioni e “promozione di nuovi studi sul territorio anche attraverso la ricerca di finanziamenti per progetti congiunti”, come fatto peraltro da molti altri Comuni italiani. Ora il Cda dell’Ingv valuterà la nostra richiesta e deciderà se accettarla. Tutto assolutamente ‘ordinario’ se non fosse che noi siamo la città del ponte e guai a dire e agire a tutela del territorio! L’amministrazione comunale di Villa San Giovanni mai ha portato avanti iniziative ideologiche ma solo richieste di approfondimenti scientifici e motivazioni tecniche rispetto al progetto definitivo aggiornato, che non dà garanzia alcuna. Mai si è espressa sull’opera ma sempre sul progetto come da proprie competenze. Mai ha generato allarmismi e preoccupazioni, prodigandosi sempre a una narrazione fondata e veritiera. L’accordo, se approvato, verrà “portato avanti” dal successore del presidente Doglioni”.

“Ci preme la fragilità del territorio, non tocca al senatore Germanà valutare l’utilità della convenzione”

Al senatore vorremmo invece ricordare come le ragioni di urgenza all’accordo siano in nuce: questioni di Protezione civile e tutela di un territorio fragilissimo. Diversamente che per il decreto ponte e per il decreto infrastrutture, che “motivi che possano giustificare una sua urgente approvazione” non ne hanno avuti, eppure sono stati approvati come decreti legge, con il solo obiettivo di accelerare un’opera che merita evidentemente ancora studi e approfondimenti. Non tocca al senatore leghista valutare l’utilità della convenzione Ingv – Villa San Giovanni. Sarà il Cda dell’Istituto a pronunciarsi. Siamo certi che la risposta della ministra Bernini non sarà sull’opportunità dell’accordo (non rientrando questa valutazione nelle competenze della stessa) ma piuttosto sulla correttezza dell’azione di Ingv e della Città di Villa San Giovanni (siamo Città e non più Comune da ben 20 anni). E la risposta non piacerà a Germanà, come del resto non è piaciuta quella del ministro dell’Ambiente”.

