Ponte, Germanà: “Doglioni chiarisca sull’accordo Ingv con Villa”

Interrogazione del senatore leghista alla ministra Bernini. Dalle sue dichiarazioni a Report, il presidente è al centro della polemica politica

La polmica sul ponte sullo Stretto ha coinvolto il presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Ora il senatore leghista Nino Germanà interroga la ministra Bernini: “Tempismo perfetto da parte di Carlo Doglioni. Certo, è grave che convochi un Consiglio di amministrazione dell’Ingv il giorno prima della decadenza del suo incarico dall’ente di ricerca con sessanta punti all’ordine del giorno. Sessanta punti tra cui un accordo con Villa San Giovanni per attività contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il fatto è sconcertante e per questo ho presentato un’interrogazione alla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. È necessario fare chiarezza, Doglioni deve sicuramente delle spiegazioni”.

Alla nota e interrogazione del commissario della Lega in Sicilia il presidente Doglioni risponderà? Si attendono aggiornamenti ma da quando è montata la polemica per le dichiarazioni nel programma “Report” sono partite le critiche a Doglioni. E un altro caso politico è scoppiato per la sua assenza dalla commissione Ponte a Messina, dopo che era stata annunciata l’audizione.

Caminiti: “A Villa San Giovanni un confronto serrato con il presidente Doglioni”

Ricordiamo la nota della sindaca Giusy Caminiti, della Giunta e del gruppo consiliare “Città in Movimento”, lo scorso 7 febbraio: “Avevamo già sentito il professore per chiedere una collaborazione istituzionale, così come abbiamo chiesto il 30 gennaio scorso al presidente della Stretto di Messina Pietro Ciucci di affidare all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tutti gli studi che dovranno essere condotti. Il presidente ci ha dedicato quasi quattro ore di confronto serrato e altamente istituzionale; un dialogo a tratti molto tecnico e condotto dal professore con la semplicità di un insegnante con i propri alunni. Le “necessità” di approfondimenti scientifici che continuiamo a chiedere da 2 anni e che hanno anche trovato accoglimento nel parere della Conmissione Via Vas (che ne ha chiesto ottemperanze prima della presentazione del progetto esecutivo) sono state condivise dal presidente Doglioni, cui abbiamo esposto le nostre preoccupazioni sulla faglia di Cannitello, sull’erosione costiera, sulla fragilità idrogeologica del nostro territorio”.

“Il presidente dell’Ingv attento alle preoccupazioni legate al ponte”

E ancora: “Il presidente ha ascoltato anche le nostre preoccupazioni sulla città divisa in due, sulla mancanza di progettazione di cantiere, di progettazione definitiva della risoluzione delle interferenze, sull’improcrastinabilità del monitoraggio ambientale. Il presidente Doglioni ha accolto con grande disponibilità e generosità la nostra richiesta di una collaborazione istituzionale con la città di Villa San Giovanni e di un incontro con la commissione consiliare territorio allargata ai consiglieri e ai tecnici nominati dal sindaco. Acquisita la disponibilità del presidente dell’Ingv, al termine del nostro incontro, la Giunta ha deliberato la proposta di collaborazione da formalizzare all’Istituto. Il nostro grazie al presidente Doglioni per l’attenzione data alla città di Villa San Giovanni e per aver voluto ascoltare le nostre preoccupazioni, rendendoci edotti di studi e posizioni scientifiche”.

