Suona alla messa ma le rubano chitarra, Polizia gliela restituisce - Tempostretto

In un'ora le Volanti hanno trovato il "topo di parrocchia", denunciato, e riportato lo strumento alla proprietaria

MESSINA – Ci hanno messo poco gli agenti delle Volanti, ai comandi del vice questore Giovanni Puglionisi, ad individuare il ladro che aveva agito all’interno della parrocchia di San Domenico. Si tratta di un 55enne con precedenti nella cui abitazione i poliziotti hanno trovato la chitarra, rubata ad una donna che suona nel coro della parrocchia.

Tradito dalla videocamera

Ad incastrare il messinese sono state le immagini di video sorveglianza della zona, Visionandole gli agenti hanno riconosciuto subito la loro vecchia conoscenza; la perquisizione dell’abitazione ha confermato i sospetti. In meno di un’ora il ladro è stato denunciato per furto e la chitarra restituita alla proprietaria, felicissima di poter tornare ad accompagnare il coro della parrocchia.

A spasso col coltello e la coca

La denuncia è scattata nel corso dei controlli effettuati dalle Volanti negli ultimi giorni, che hanno portato anche al deferimento di un ventunenne sorpreso ad andarsene in giro in via del Santo con un coltello a serramanico con la lama da 17 centimetri e una dose di cocaina nei pantaloni. 13 le persone sorprese con la droga negli ultimi 10 giorni, 11 i denunciati per reati vari, 2 i fogli di via obbligatoria notificati Complessivamente sono state controllate 1793 persone e 692 auto, con 17 multe staccate.

Scatenato al volante

Tra queste, quelle elevate a un 26enne: dovrà pagare complessivamente ore 6 mila euro di sanzioni e il veicolo è stato sottoposto a fermo. Il giovane scorazzava sul viale Giostra sull’auto e non si è fermato all’alt della pattuglia, che lo ha inseguito, bloccato e controllato: non aveva la patente, l’auto era senza libretto e non assicurata e lui era alla sorveglianza speciale.