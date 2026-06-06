Sversamento a Rodia, Amam al lavoro: “Anomalia nel sistema di pompaggio dei reflui”

L'azienda: "Messa in sicurezza l'area interessata"

MESSINA – Il personale tecnico di Amam è intervenuto a Rodia per “bloccare tempestivamente” uno sversamento sulla sede stradale causato da un’anomalia al sistema di pompaggio dei reflui. A comunicarlo è stata la stessa azienda, che ha spiegato di aver messo “in sicurezza l’area interessata”. E ancora: “Sono attualmente in corso tutte le verifiche tecniche necessarie per accertare le cause che hanno determinato il malfunzionamento e definire gli interventi necessari alla risoluzione definitiva della problematica”.

Amam ha poi aggiunto che “continuerà a monitorare costantemente la situazione fino al completo ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto, adottando ogni misura utile a limitare eventuali disagi per la cittadinanza”.