 Sversamento a Rodia, Amam al lavoro: "Anomalia nel sistema di pompaggio dei reflui"

Sversamento a Rodia, Amam al lavoro: “Anomalia nel sistema di pompaggio dei reflui”

Redazione

Sversamento a Rodia, Amam al lavoro: “Anomalia nel sistema di pompaggio dei reflui”

sabato 06 Giugno 2026 - 16:55

L'azienda: "Messa in sicurezza l'area interessata"

MESSINA – Il personale tecnico di Amam è intervenuto a Rodia per “bloccare tempestivamente” uno sversamento sulla sede stradale causato da un’anomalia al sistema di pompaggio dei reflui. A comunicarlo è stata la stessa azienda, che ha spiegato di aver messo “in sicurezza l’area interessata”. E ancora: “Sono attualmente in corso tutte le verifiche tecniche necessarie per accertare le cause che hanno determinato il malfunzionamento e definire gli interventi necessari alla risoluzione definitiva della problematica”.

Amam ha poi aggiunto che “continuerà a monitorare costantemente la situazione fino al completo ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto, adottando ogni misura utile a limitare eventuali disagi per la cittadinanza”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED