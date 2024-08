Svincolati Milazzo scatenata sul mercato. Presi Giannullo, Quarta e Lalic

La società mamertina annuncia tre nuovi giocatori che andranno ad infoltire il roster della B interregionale

MILAZZO – Scatenata sul mercato la Svincolati Milazzo. In pochi giorni, annunciati tre nuovi elementi che andranno a infoltire il roster della formazione mamertina per il prossimo campionato di serie B Interregionale di basket.

Si tratta del centro Emmanuele Giannullo, del play Simone Quarta e dell’ala Luka Lalic.

Lo stabiese Giannullo nella città mamertina

Centro di 202 cm, origine campana, Emmanuele Giannullo è cresciuto a Castellammare di Stabia per poi trasferirsi a Cantù dove ha giocato mettendosi in evidenza con importanti risultati nei campionati giovanili. Successivamente, le esperienze a Pontevecchio ed Isernia prima di approdare in C Gold a Valdiceppo nella stagione 2021/2022. A settembre del 2022 passa alla Fortitudo Messina con ottimi risultati in C Gold, mentre lo scorso torneo, riconfermato a Messina, ha giocato in serie B Interregionale.

Il nuovo play è Simone Quarta

Dalla sua Puglia fino in Campania per indossare la casacca del Benevento. Sarà Simone Quarta il nuovo play degli Svincolati. Classe 2003, 189 cm, proviene dalla Cestistica, società beneventana, dove la passata stagione ha realizzato in Serie B Interregionale 11.0 punti di media a partita.

Cresciuto nella Nuova Pallacanestro Monteroni ha dimostrato la sua versatilità e valore anche alla Smit Roma Centro.

Arriva da Belgrado l’ala Luka Lalic

Classe 2001 di 198 cm, nasce a Belgrado. Arrivato in Italia nel 2016 al Basket Sarno, dove ha disputato il campionato under 18 d’Eccellenza, ha trovato spazio anche nei campionati di Serie C Silver e Gold.

Nella stagione sportiva 2020-2021 approda al Bim Bum Basket Rende in Serie C Gold. La stagione successiva torna a casa, prima di approdare nuovamente in Italia a Piombino in Serie B.

Nel campionato 2022/2023 ha militato nello Sport Club Gravina in Serie C Gold, quinto marcatore di tutto il campionato, per poi passare, lo scorso anno, in B interregionale al Barcellona Basket 4.0 con 13.1 pt di media realizzati ed a campionato in corso si sposta alla Siaz Piazza Armerina dove termina la stagione con 11.1 pt.di media.

Confermato Marisi come head coach della serie C

Confermato nello staff tecnico, coach Stefano Marisi con il ruolo di capo allenatore in C unica e under 17 d’Eccellenza. Marisi sarà anche secondo assistente in serie B Interregionale.

Al suo secondo anno a Milazzo, avrà modo di proseguire il lavoro iniziato la passata stagione con i giovani dell’Academy.

Gilotti nuovo preparatore fisico

Altra comunicazione di rilievo del club mamertino, quella sull’ingresso nello staff tecnico del prof. Lucio Gilotti, nominato preparatore fisico della serie B.

Nato a Messina e con un passato da giocatore di pallacanestro, vanta anche importanti esperienze nell’atletica leggera, avendo conseguito la qualifica di allenatore Fidal di 2° livello.

Nella stagione 2020/2021 approda alla Fortitudo Messina da preparatore fisico della compagine che disputa il campionato di Serie C Silver mentre nella stagione successiva passa alla Basket School Messina in serie C Gold.

Nella stagione 2022/2023 è protagonista nel mondo della pallavolo, in serie A2, con l’Akademia Sant’Anna Messina.

La dott. Schepisi safeguarding officier del club

Reso noto anche il nominativo della figura responsabile, in linea con la riforma dello sport, della protezione dei minori e contro abusi, violenze e discriminazioni. Si tratta della dottoressa Greta Schepisi.