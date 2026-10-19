Svincolati Milazzo vince in casa, Basket School Messina e Barcellona cadono in trasferta

Nella quarta giornata di B Interregionale i mamertini superano Catanzaro al Pala Milone, Messina e Barcellona sconfitte a Benevento e Sarno

Si ferma a Benevento la striscia di due vittorie de La Via Lattea Messina Basket School, sconfitta 83-76 nella quarta giornata del campionato di Serie B interregionale. La squadra di coach Sidoti incassa il secondo ko stagionale dopo aver inseguito per l’intera partita, senza aver mai smesso di lottare e riuscendo a riaprire una gara che sembrava compromessa, con Benevento sul +16 nel terzo quarto. A fare la differenza le percentuali dall’arco dei padroni di casa (12/28), capaci di replicare costantemente a ogni tentativo di rimonta messinese, ma anche la differenza a rimbalzo (49-35 per i sanniti) e gli errori dalla lunetta (appena il 57% per i giallorossi). Emblematico lo 0/6 di Marinelli e Dancetovic tra terzo e quarto periodo, con il serbo che, insieme a Gojkovic (capace di catturare 16 rimbalzi), è tra i principali protagonisti della reazione nella seconda metà di gara: 29 punti complessivi per i due e doppia cifra pure per Melvin. Il rammarico maggiore è nell’ultimo minuto, quando Messina, sul -4, ha il possesso per tornare a un solo punto di distanza, ma la tripla di Samardzic si spegne sul ferro.

Per le altre messinesi sorride la Svincolati Milazzo che supera in casa l’Academy Catanzaro per 67-62, mentre trasferta amara anche per Barcellona Basket che a Sarno incassa la prima sconfitta stagionale per 64-57, i longanesi cedono la vetta della classifica con Gela che resta l’unica squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate. Da segnalare anche la prima vittoria della Virtus Kleb Ragusa che esagera sfondando quota 100 punti in casa di Rende.

Benevento – Basket School Messina 83-76

Il primo canestro della serata è di Keita, ma Benevento risponde con le triple di Murolo e Parrillo. Lomele e Beltadze tengono Messina in scia, ancora Parrillo e Iommelli permettono ai padroni di casa di conservare il vantaggio. Beltadze trova altri tre punti, Belantebaker va a segno e Maiorana centra la bomba del 13-12 a metà del primo quarto. Rianna e Migone, ancora dall’arco, consentono ai sanniti di allungare nuovamente e nel finale Lomele, Marinelli e Zanini fissano il punteggio sul 20-15.

La Via Lattea Messina riparte con la tripla di Samardzic, ma Giacomi risponde e Benevento torna a spingere. La seconda bomba di Migone e il canestro di Zanini valgono il 28-18, costringendo coach Sidoti a chiamare timeout. La sospensione, però, non produce gli effetti sperati: Messina perde subito palla e Rianna punisce in contropiede. Parziale di 10-0 interrotto da Melvin con due canestri intervallati dalla solita tripla di Murolo per il +13. Anche Samardzic colpisce dall’arco e, dopo i liberi di Zanini, è ancora Melvin a segnare per il 34-27 di metà periodo. Messina soffre a rimbalzo (Benevento è già sul 22-10) e i sanniti ne approfittano con Parrillo, Giacomi e i liberi di De Febo e Iommelli (42-27). La Via Lattea fatica a trovare la via del canestro e deve fare i conti anche con il terzo fallo di Samardzic. Il parziale dei campani è interrotto da Gojkovic e dal gioco da tre punti di Lomele che manda le due squadre al riposo sul 44-32.

La ripresa si apre con i liberi di Beltadze, ma Messina deve subito fare i conti con una fase complicata. Tra decisioni arbitrali contestate, Keita commette due falli in appena 52”, raggiungendo già i quattro personali. Zanini e Morvillo firmano gli appoggi del 50-34 e, nel momento di maggiore difficoltà, arriva la reazione messinese: Dancetovic si sblocca dalla lunetta e poi colpisce dall’arco, rispondendo al canestro di De Febo. Messina prova a cambiare ritmo, ma deve fare i conti con l’infortunio di Beltadze, travolto in attacco da Belantebaker e costretto a lasciare il campo. Gojkovic e Dancetovic trascinano i giallorossi che con Lomele tornano sul 55-50 in contropiede (break di 5-16), a tre minuti dalla fine del periodo. Benevento si rialza con le tre bombe di Parrillo e Murolo, con il punteggio fissato sul 65-56 da due canestri di Marinelli.

Gojkovic alimenta la reazione messinese, ma Giacomi firma l’ennesima tripla di una serata da incorniciare per i sanniti (11/25 in questo momento). Messina perde due palloni consecutivi, ma riesce a restare in scia con Melvin, Gojkovic e Samardzic che a cinque minuti dalla fine pesca la bomba del -5. Segna Giacomi, ma Gojkovic trova un altro canestro e Dancetovic pesca la tripla del 74-70 a 2’55” dalla sirena. Murolo colpisce ancora da fuori da fuori, De Febo sigla un gioco da tre punti e Melvin risponde da tre. Messina aggrappata alla gara sull’80-74 a 90” dalla fine. Dancetovic però incappa nel secondo 0/2 della sua serata. Gojkovic, invece, fa percorso netto e riporta i suoi sull’80-76 a 37” dalla sirena. La Via Lattea Messina recupera immediatamente il pallone e ha l’occasione per provare l’ultimo assalto. Coach Sidoti chiama timeout per organizzare il possesso, ma la tripla di Samardzic si spegne sul ferro. Benevento riesce a conquistare la rimessa e, dopo il fallo antisportivo sanzionato a Melvin su Parrillo, chiude il conto sull’83-76 con Zanini.

Risultati 4ª giornata B Interregionale

Benevento – Basket School Messina 83-76

Angri – Matese 63-80

Sarno – Barcellona 64-57

Termoli – Gela 80-86

Rende – Ragusa 70-107

Marigliano – Sora 55-63

Svincolati Milazzo – Academy Catanzaro 67-62

Classifica girone F

Gela 8

Sarno, Barcellona, Academy Catanzaro 6

Benevento, Basket School Messina, Termoli, Angri, Sora, Milazzo 4

Ragusa, Matese 2

Rende, Marigliano 0