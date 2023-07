Swimblu vice campione regionale. Zappia: "Splendido risultato al netto dei problemi" - Tempostretto

Tra i Cadetti spicca il secondo posto di società dei mamertini. Costante ma sfortunatamente mai sul podio l'Unime

MESSINA – In archivio i campionati regionali assoluti che hanno regalato tante gioie alle società locali. In tutto, nella competizione degli ultimi quattro giorni, tra Unime, Swimblu e Power Team sono arrivati 25 ori, 16 argenti e 17 bronzi.

Spicca il podio di società, nella categoria Cadetti, della Swimblu Milazzo. Ma i padroni di casa dell’Unime sono stati i più costanti terminando quinti tra gli Juniores, quarti tra i Cadetti e sesti tra i Seniores. “Agli invernali eravamo arrivati terzi – sono le parole del presidente e tecnico della Swimblu Simone Zappia – lo considero uno splendido risultato”.

“Considerando che abbiamo pochi cadetti 5-6 in tutto e quasi tutte femmine e al netto di tutti i problemi che abbiamo che non stiamo a citare”, il riferimento è alla Comunale di Milazzo che negli ultimi anni è stata chiusa oppure aperta con un canone considerato troppo esoso dal gestore.

I risultati delle messinesi

La formazione dei tecnici Diego Santoro e Mattia Faliero ha ottenuto risultati brillanti specialmente tra i Cadetti dove si sono messi in mostra Domenico Costarella sia individualmente che nelle staffette tutte e tre d’oro con i compagni, trovando i pass nazionali nei 100 stile libero e Mattia Arena lo stacca nei 50 dorso. Gloria anche tra gli Juniores con Giorgia Iaria che vince quattro ori e un argento e fa il tempo nei 200 farfalla per Roma, lo aveva già nei 50 e 100 dello stesso stile. Tempo che arriva, insieme all’oro in rimonta, anche per Bavastrelli negli 800 stile libero.

Per la Swimblu pioggia di medaglia al femminile con Perdichizzi e Di Mario che nello stile libero spesso fanno doppietta invertendosi nei 200, 400 e 800 stile libero. Ma contributo fondamentale anche di Maria Pino, Martina Zaccone e Gloria Mazzù. Le Cadette dei tecnici Simone Zappia e Sandro Torre dimostrano il loro strapotere nelle prove di squadra a stile libero vincendo i titoli regionali sia nella 4×100 che nella 4×200, arriva il bronzo nella 4×100 mista.

Un po’ meno ricco, ma di tanta qualità, il medagliere della Power Team Messina che vede Gianmarco Grifò allenato da Luca Bombaci conquistare i due titoli seniores nella farfalla sulla distanza di 50 e 100 metri, l’argento nei 200 farfalla e il bronzo nei 50 rana. Tra i Juniores due bronzi per Sidoti nei 50 e 100 dorso. Entrambi sfiorano il pass Nazionale.

Prossimi appuntamenti in vasca ai campionati nazionali di Roma la prima settimana di agosto, già certi di esserci diversi “universitari” a cui si potrebbero aggiungere, quando le graduatorie nazionali scaleranno, altri compagni dell’Unime e probabilmente le Swimblu nelle gare di mezzofondo.

Le medaglie dell’ultima giornata

Unime

Oro: Domenico Costarella 100 stil libero C, Mattia Arena 200 dorso C, Giorgia Iaria 100 farfalla J, Antonio Bavastrelli 800 stile libero J, Arena Bolignano Romeo Cosarella 4×100 mista C.

Argento: Giorgia Iaria 50 stile libero J, Manuel Pio Dibilio 100 stile libero C, Simone Romeo 100 farfalla C, Andreacchio Vinci Dibilio Vinci 4×100 mista C.

Bronzo: Domenica Pansera 50 stile libero e 50 rana S, Manuel Pio Dibilio 100 farfalla C, Angelo Costarella 100 farfalla S,

Swimblu

Oro: Giorgia Di Mario 800 stile libero C.

Argento: Martina Zaccone 50 stile libero C, Sofia Perdichizzi 800 stile libero C.

Bronzo: Pino, Perdichizzi, Zaccone, Di Mario 4×100 mista C.

Power Team

Gianmarco Grifò oro nei 100 farfalla e bronzo nei 50 rana Seniores.

Articoli correlati