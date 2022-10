Tangenziale di Messina. Quel cartello ambiguo che potrebbe indurre in errore - Tempostretto

La segnalazione di un nostro lettore

“Attenzione. Svincolo Giostra chiuso, ultima uscita per Messina Boccetta”. Diversi cartelli di questo tipo in tangenziale, nulla di strano se non fosse che le parole “svincolo Giostra” e “ultima uscita per Messina” sono scritte in piccolo, mentre le parole “Attenzione”, “chiuso” e “Boccetta” sono scritte in grande e in rosso.

“Passando in velocità da tangenziale – scrive un nostro lettore, Paolo Milone, penso che a più di uno sia capitato di leggere con la coda dell’occhio soltanto ciò che viene evidenziato nel cartello, ovvero “Attenzione chiuso Boccetta”.

Superando lo svincolo di Boccetta, e trovando Giostra chiuso, ci si ritrova poi a dover uscire per forza a Villafranca.