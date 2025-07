Tangenziale di Messina. Da oggi all’8 agosto chiuso di notte il tratto Boccetta – Centro

Da oggi al 18 luglio in direzione Boccetta e dal 21 luglio all'8 agosto in direzione Centro

Da oggi a venerdì 18 luglio, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e 6, sarà chiuso al traffico veicolare il tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Messina Centro (km. 7+015) e lo svincolo di Boccetta (Km. 8+970) della Tangenziale di Messina, in direzione Palermo e, la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria svincolo di Messina centro, con rientro allo svincolo di Boccetta per i veicoli che transitano in direzione Palermo;

da lunedì 21 luglio a venerdì 8 agosto, invece, sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e 6, sarà chiuso al traffico veicolare il tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Boccetta (km. 8+970) e lo svincolo di Messina Centro (Km. 7+015), in direzione Catania, con la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria svincolo di Messina Boccetta, con rientro allo svincolo di Messina Centro per i veicoli che transitano in direzione Catania.

Il provvedimento è stato disposto, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, per consentire l’esecuzione dei lavori previsti nell’Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal Cas, suddiviso in 4 lotti – LOTTO 2 – A20 Messina-Palermo dal km 0+000 al km 58+000, in entrambe le direzioni.