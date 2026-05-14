La tangenziale di Messina sarà ripavimentata con asfalto drenante. Ok alla convenzione, ora la gara

L'intervento riguarderà i 20 km compresi tra le barriere di Messina Sud Tremestieri e Messina Nord Villafranca

MESSINA – Via libera ai lavori di ripavimentazione della tangenziale di Messina. Il presidente del Cas, Filippo Nasca, ha controfirmato la convenzione con il Dipartimento regionale delle Infrastrutture.

L’intervento interesserà entrambe le carreggiate della tangenziale, lungo la tratta compresa tra il km 0 e il km 20,5, cioè tra le barriere di Messina Sud e Messina Nord, con opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dopo oltre 30 anni di utilizzo della pavimentazione.

Previsti nuovo asfalto drenante per il “risanamento profondo dei tratti a fine vita utile”, miglioramento della sicurezza stradale, impermeabilizzazione dei viadotti tramite “cappa asfaltica” e sostituzione dei giunti ammalorati.

L’opera è finanziata con 24 milioni 906mila 607 euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Il cronoprogramma

Con la convenzione firmata e il finanziamento blindato, il Cas deve ora pubblicare il bando di gara europeo per l’affidamento dei lavori, presumibilmente tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Una volta ricevute le offerte, la commissione di gara dovrà valutarle. Dopo l’aggiudicazione provvisoria, ci sono i tempi tecnici per le verifiche dei requisiti. L’obiettivo realistico per l’arrivo delle fresatrici potrebbe essere tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.