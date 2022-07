TaoModa Week, tra i premiati l'attore Ludovico Tersigni e la cantante Noemi￼ - Tempostretto

Svelati tutti i nomi dei premiati per le categorie moda, musica, giornalismo, televisione, medicina, cui si aggiungono per la prima volta i Sustainabilty Award

TAORMINA – Ai nastri di partenza la TaoModa Week, edizione 2022, in programma a Taormina

fino al 24 luglio. Ieri si è tenuta la conferenza d’apertura nella sala affreschi di Palazzo Calanna – La Baronessa, a Taormina, moderata dalla giornalista Milena Privitera: svelati tutti i nomi dei premiati per le categorie moda, musica, giornalismo, televisione, medicina, cui si aggiungono per la prima volta i Sustainabilty Award, riconoscimento istituito per il tema della sostenibilità.



Peculiarità dei premi per la moda sono quest’anno, invece, i Tao Fashion Digital Award, assegnati a Cividini, Mario Dice e Alessandro Enriquez. Brand, questi, che hanno già calcato in passato il palcoscenico del Teatro Antico per Taomoda e tornano per proporre dal vivo le proprie collezioni, dopo aver optato lo scorso febbraio per un format digitale inserito nel calendario ufficiale della fashion week milanese. I Tao Awards: all’attore Ludovico Tersigni per serie tv e cinema, a Mariella Milani alla carriera, a Luca Dini – Direttore F- per il giornalismo, a Gilda Bojardi – Direttore di Interni – il Tao Award ‘Orografie’ per il design, a Max Vadukul per la fotografia; i Sustainabilty Awards a Valentina Curzi (RBRSL) e ad Antonio Quirici presidente di Cuoio di Toscana; per la moda sostenibile a Francesca Vaccaro per COUTŪ.



Erano già stati annunciati, inoltre, il Tao Music Award a Noemi, i Tao Awards a Maria Rita Grieco (vice direttrice Tg2) per il giornalismo e l’ambiente, a Daniela Colucci (Tg2) per il giornalismo moda Tv, al prof. Domenico Scopelliti per medicina e sociale. Alla modella Ludmilla Voronkina riconoscimento speciale per i vent’anni di carriera, a Fisar per la sommellery green, a Plastica Alfa per l’imprenditoria sostenibile.

Durante il Gala saranno presenti anche i marchi selezionati per il TAOMODA SICILY, un incubatore di

eccellenze che riunisce i brand d’eccellenza del made in Sicily per esportare le secolari tradizioni artigianali fuori dai confini dell’isola.

Questo il programma della manifestazione