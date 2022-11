Taormina. Approvato il nuovo schema di bilancio, "inizia il risanamento dei conti" - Tempostretto

Dopo lo stop della Cosfel, la Giunta ha esitato la seconda stesura. Sabato l'esame del Consiglio comunale

TAORMINA – Oggi la Giunta municipale ha approvato il nuovo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da sottoporre al vaglio dei revisori dei conti e del Consiglio comunale, che si riunirà sabato mattina. Si tratta di una seconda versione, che sostituisce la precedente non approvata dalla Cosfel. Il bilancio resta quello che era stato già elaborato, ma accompagnato da una relazione che chiarisce e spiega alcune previsioni che non erano risultate comprensibili nella prima versione. In particolare, la capacità di riscossione, l’indennità degli amministratori, l’avanzo di cassa. “Per quanto riguarda quest’ultimo rilievo – ha spiegato il sindaco Mario Bolognari – abbiamo chiarito che ad esso si applica l’art. 259, comma 1 bis, del D.Lgs. N. 267/2000 (Tuel), cioè si tratta di uno squilibrio tecnico generato dall’obbligo di versamento del fondo cassa all’Osl, imputato esclusivamente all’annualità 2021”.

Bolognari: “Auspichiamo l’approvazione della Cosfel”

“Sono particolarmente soddisfatto perché comincia veramente l’opera di risanamento dei conti del comune. Devo ringraziare in modo particolare il dott. Bartorilla, segretario generale del comune, la dottoressa La Torre, responsabile della ragioneria, il dott. Scandura, consulente esterno. Con l’assessore Corvaia hanno lavorato come una squadra unita dove ciascuno ha dato il proprio apporto con competenza e amore per Taormina. Spero che il Consiglio saprà apprezzare questo sforzo e che l’ipotesi venga approvata dalla Cosfel”.

