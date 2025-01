Taormina apre alla pallavolo internazionale al Teatro Antico

Dopo un incontro tra i vertici locali della Fipav e il primo cittadino De Luca si pensa a ospitare un'amichevole della Nazionale

TAORMINA – Un incontro tra il sindaco di Taormina Cateno De Luca e i vertici locali della Fipav, Federazione Italiana Pallavolo, il presidente del comitato territoriale Alessandro Zurro e il presidente del comitato regionale Antonio Locandro, ha dato vita ad un’idea ambiziosa: portare la pallavolo internazionale nella Perla dello Jonio.

“Abbiamo discusso – racconta De Luca – dei risultati concreti ottenuti negli ultimi anni grazie all’impegno di entrambi per il potenziamento delle politiche sportive nel nostro territorio. Condividendo strategie comuni per continuare su questa strada, ci siamo impegnati a promuovere a Taormina un evento sportivo di eccellenza”.

L’amministrazione, insieme ai rappresentanti della Fipav, vorrebbe dunque lavorare per ospitare delle gare amichevoli della Nazionale italiana di pallavolo, sia maschile che femminile, in preparazione dei Campionati Europei. Come location d’eccezione si pensa al Teatro Antico, “un’esperienza unica, simile a quella vissuta all’Arena di Verona – conclude il sindaco De Luca – che si è trasformata in una cornice spettacolare in occasione dell’apertura degli Europei femminili di pallavolo, ospitando la partita inaugurale tra Italia e Romania”.