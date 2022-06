Taormina. Asm, approvati la nuova pianta organica e i contratti di servizio - Tempostretto

La soddisfazione del presidente Alfio Auteri

TAORMINA – “Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, Nunzio Priolo ha approvato, come da Statuto vigente, la “Riorganizzazione tabella numerica, organigramma e macrostruttura Asm” ed inviata alla Giunta ed al Consiglio Comunale per i necessari adempimenti”. Ad annunciarlo è il presidente della Municipalizzata taorminese, Alfio Auteri. Un passo importante questo, visto che la pianta organica era attesa da tempo. L’azienda, guidata anche dai componenti del consiglio di amministrazione, Mario Smiroldo e Stefano Loria, da poco tempo uscita da una lunghissima fase di liquidazione, continua il suo percorso di “normalizzazione “sia amministrativa che tecnica.

“Tantissimi i problemi – prosegue Auteri – piccoli grandi e grandissimi, da affrontare con costante attenzione, impegno e visione programmatica. Dopo tantissimo tempo, in pochi ci credevamo e grazie al certosino contributo del Direttore Generale, sono stati concordati ed approvati, con l’Amministrazione Comunale, i “Contratti di Servizio” per i servizi Scuola Bus – Manutenzione Pubblica Illuminazione – Manutenzione Sistema Idrico. A brevissimo termine, verrà discusso ed approvato in Cda il Bilancio 2021, altro step essenziale del percorso avviato. A ruota seguirà il Piano programma 2022-2024 con i contenuti programmatici essenziali per lo sviluppo dell’Asm”. Molta carne al fuoco, dunque, per la principale azienda cittadina e per l’Amministrazione e il Consiglio Comunale. “Completato questo impegnativo iter – conclude il presidente – Taormina potrà guardare con più serenità alla risoluzione di tanti problemi immediati e ad affrontare un serio programma di sviluppo che la faccia uscire dalla impasse derivante dal default e dalla pandemia”.